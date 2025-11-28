Cruces y dudas entre Kicillof y La Cámpora por la sesión que debe tratar el endeudamiento en la Provincia

Esa misma postura es la que sostuvo el jefe de bloque de UxP en la Cámara de Diputados y hombre de Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, al hablar en la frustrada sesión: "Se han hecho todos los intentos, desde esta Cámara, los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador han instado al diálogo y comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición, los presidentes de bloques y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia. Nuevamente, desde nuestro bloque vamos a apelar a que la oposición entre en razones y podamos sentarnos a charlar todo lo que sea necesario para poder alcanzar la ley que necesitamos”.

La coincidencia entre las posturas de La Cámpora y el massismo también se pudo verificar en el recinto a través de una foto en la que el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, fue captado junto a Tignanelli, en una llamada con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Fuentes legislativas del massismo confiaron a A24.com que "eso fue así, Sergio estaba un poco desesperado por eso hablaba con Alexis y después le pasó con Tignanelli". "Están buscando las manos para poder aprobarlo. Por eso, se sentó todo el oficialismo y fue Sergio quien propuso forzar otra sesión antes del recambio para tratar de aprobarlo y darle la herramienta a Kicillof", agregaron.

En la misma línea, el mismo Guerrera se refirió a la fotografía en sus redes sociales: "Gran foto del momento en que Sergio Massa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de gobernabilidad".

Es que al no concretarse la sesión de este viernes, al gobernador le queda cada vez menos tiempo hasta que el 10 de diciembre cambie la composición de las Cámaras y haya que negociar con un bloque libertario robustecido con nuevos legisladores. Por eso, habrá un nuevo intento el próximo miércoles 3 de diciembre para sancionar la ley, ya en el período de sesiones extraordinarias, pero con la composición actual de las cámaras.

La explicación del Ejecutivo

Sin embargo, mientras que desde el massismo insisten en que "la verdad de la milanesa" es que hoy la ley "no salió porque la oposición no cierra y aprieta", desde el kicillofismo hay muestras de escepticismo.

Según explicaron fuentes de la Gobernación a A24.com, "la negociación sigue trabada en el mismo lugar: cómo se reparte el fondo que el Ejecutivo garantiza para los municipios" que consiste en la distribución de 8% del total del endeudamiento, un monto de más de $340.000 millones . Allí, habría dos propuestas: desde el Ejecutivo proponen un coeficiente de distribución objetivo (CUD o alguna fórmula similar) mientras que la contrapropuesta, de parte de La Cámpora, es un fideicomiso a cargo de una bicameral de seguimiento que haga las reparticiones de forma discrecional. Con esta última, habría un control legislativo a los gastos que cada comuna realice.

Desde el kicillofismo agregaron que el "problema radica en que no hay acuerdo en nuestro bloque" y se desprende, entonces, que la falta de acompañamiento de la oposición es una consecuencia de ese debilitamiento interno. Además, esas mismas fuentes recalcaron que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, no forma parte de las negociaciones que siguen en manos de Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Agustina Vila. "Lo aclaramos porque lo quieren involucrar para decir que por su culpa se cae el acuerdo y no es así", explicaron desde la Gobernación.

Así, un nuevo capítulo de interna dentro del peronismo parece ser el punto de partida para la sesión del próximo miércoles que complica al kicillofismo, que se queda sin tiempo para el tratamiento de una ley vital.