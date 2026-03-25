Los salarios crecieron 2,5% en enero y quedaron por debajo de la inflación

Cómo quedaron los salarios respecto a la inflación de ese mes

Los salarios de los trabajadores perdieron entonces contra la inflación mensual de enero, que había sido de 2,9%, por 0,4 puntos porcentuales (p.p). Pero si sólo se contempla el empleo registrado, la diferencia es aún más: del 2% de aumento en ese sector, la diferencia es de un 0,5 p.p.

Además, otro dato a tener en cuenta que la medición del sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses, por lo que el dato que se publica en enero arroja el valor de agosto. En el octavo mes del año pasado la inflación había marcado 1,9% mensual. En ese caso, el 4,4% de aumento al sector informal se encuentra 2,5 p.p. por encima del IPC de ese mes.

En cuanto a la comparación anual, el índice de salarios mostró una suba de 37,7%, como consecuencia de los incrementos de 28,5% en el sector privado registrado, 30% en el sector público y 80,6% en el sector privado no registrado.