Cuál es la hoja de ruta del Gobierno con la mira puesta en la reforma laboral y la ley penal juvenil
Patricia Bullrich se reúne con jefes de bloques dialoguistas, mientras que este martes empiezan los debates en comisiones para bajar la edad de imputabilidad. En tanto, el miércoles, en medio de la marcha de la CGT, comienza el debate en el Senado por la reforma laboral.
El Gobierno negocia contrareloj cambios en la reforma laboral (Foto: archivo).
El Gobierno negocia contrareloj con la oposición dialoguista modificaciones al proyecto de ley de reforma laboral, al que espera darle media sanción este miércoles en el Senado. Mientras, este martes avanzará en comisiones de Diputados el tratamiento de la reforma a la ley penal juvenil, que impulsa la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Según confirmó la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a A24.com, este lunes continuaban las reuniones con los jefes de bloques dialoguistas para buscar un texto de consenso que garantice al Gobierno los 38 votos que necesita para darle media sanción al proyecto de reforma laboral.
“Por supuesto”, dijo Bullrich al ser consultada por A24.com sobre si aceptan cambios que reclama la oposición, aunque evitó precisar en qué puntos está dispuesto el oficialismo a ceder para que salga la norma.
Según los cálculos esgrimidos por el ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo contaría con los votos para darle media sanción en el Senado. Santilli aseguró este lunes que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios y sostuvo que se trata de una ley que permitirá “generar trabajo”.
El ministro anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado al igual que Martín Menem “en Diputados”, según expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Agregó que para la sanción de la ley van a dar "un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que habrá modificaciones en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado”, resaltó.
Según la hoja de ruta del Gobierno, si este miércoles se consigue la media sanción, el proyecto será tratado en el recinto de Diputados el 25 de febrero, donde Martín Menem ya negoció con los bloques dialoguistas para conseguir su sanción definitiva.
En el medio de la sesión de este miércoles, la CGT y partidos de la oposición, sobre todo vinculados al kirchnerismo y la izquierda, convocaron a una marcha al Congreso en rechazo a la reforma laboral.
En tanto, el Gobierno espera que este martes empiecen a funcionar las comisiones de Diputados que deben tratar la reforma a la ley penal juvenil. Al respecto, el oficialismo espera tener dictamen mañana mismo y debatir en el recinto el jueves 12, un día después de la reforma laboral.
El presidente Javier Milei suspendió su viaje previsto a Estados Unidos después de la invitación de Donald Trump a una cumbre el 18 de febrero en Washington. Allí, se prevé lanzar el Board of Peace, la alianza de seguridad global que impulsa el presidente norteamericano en paralelo a la OTAN.
La idea de Milei es estar en Buenos Aires siguiendo de cerca las negociaciones en el Congreso de dos de sus proyectos más esperados.
Por otra parte, se espera que esta semana se vuelva a reunir la mesa política en la Casa Rosada para terminar de hilvanar la estrategia parlamentaria.