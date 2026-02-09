Cuál es la hoja de ruta del Gobierno con la mira puesta en la reforma laboral y la ley penal juvenil

El ministro anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado al igual que Martín Menem “en Diputados”, según expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Agregó que para la sanción de la ley van a dar "un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que habrá modificaciones en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado”, resaltó.

Según la hoja de ruta del Gobierno, si este miércoles se consigue la media sanción, el proyecto será tratado en el recinto de Diputados el 25 de febrero, donde Martín Menem ya negoció con los bloques dialoguistas para conseguir su sanción definitiva.

En el medio de la sesión de este miércoles, la CGT y partidos de la oposición, sobre todo vinculados al kirchnerismo y la izquierda, convocaron a una marcha al Congreso en rechazo a la reforma laboral.

marcha cgt.jpg

En tanto, el Gobierno espera que este martes empiecen a funcionar las comisiones de Diputados que deben tratar la reforma a la ley penal juvenil. Al respecto, el oficialismo espera tener dictamen mañana mismo y debatir en el recinto el jueves 12, un día después de la reforma laboral.

El presidente Javier Milei suspendió su viaje previsto a Estados Unidos después de la invitación de Donald Trump a una cumbre el 18 de febrero en Washington. Allí, se prevé lanzar el Board of Peace, la alianza de seguridad global que impulsa el presidente norteamericano en paralelo a la OTAN.

La idea de Milei es estar en Buenos Aires siguiendo de cerca las negociaciones en el Congreso de dos de sus proyectos más esperados.

Por otra parte, se espera que esta semana se vuelva a reunir la mesa política en la Casa Rosada para terminar de hilvanar la estrategia parlamentaria.