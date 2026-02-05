En vivo Radio La Red
Petri acusó a los gremios de "defender sus cajas" y respaldó la reforma laboral del Gobierno

El diputado de La Libertad Avanza cuestionó con dureza al sindicalismo, sostuvo que dejó de representar a los trabajadores y afirmó que una modernización laboral es clave para reducir la informalidad y generar empleo.

El diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri, apuntó contra los dirigente gremiales por "defender las cajas" de las entidades sindicales, los acusó de haber dejado de "defender a los trabajadores" y reivindicó la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

"Claramente defienden sus cajas, el sindicalismo en la República Argentina hace mucho tiempo que dejó de defender a los trabajadores. No les importa porque si les importara los trabajadores debieran estar peleando por todos aquellos que no están registrados, que no están en el sistema", planteó Petri en el programa Wifi de A24.

Además, evaluó que "tenemos un mercado laboral que está congelado hace más de 15 años, con apenas más de 6 millones de trabajadores pero tenemos 43% de los trabajadores que no están registrados, que no tienen aportes previsionales, que no tienen ART, que no tienen ningún tipo de derecho. "De lo que sí se acuerdan es de su caja", acusó a los dirigentes sindicales y cuestionó que los trabajadores tengan realizar "aportes" de forma "voluntaria o involuntaria" y que se encuentran así "obligados a sostener el sistema sindical en Argentina".

"Defienden a las industrias que producen máquinas de escribir y a los comercios que tienen videoclub en la Argentina", lanzó sobre ese sector y afirmó que "lo único que creció en los últimos 20 años en Argentina es el empleo público". Al respecto, detalló que "en el año 2000 había 2.400.000 empleados públicos y en el 2024 había más de 3.400.000".

"Desde el 10 de diciembre bajaron los empleados públicos, hemos achicado el tamaño del Estado. Crecieron los planes y creció el empleo en negro, por eso es imprescindible generar una reforma laboral para garantizar que todos los que están afuera del mercado laboral, ingresen", exhortó.

Además, aseguró que al impulsar el proyecto de modernización laboral desde el oficialismo están "pensando en todos los jóvenes que se quieren insertar al mercado laboral y quieren tener su primer empleo, en todos aquellos que no están en el sistema".

También pronosticó que de sancionarse la norma, "se va a seguir generando empleo" y recordó que según estimaciones la "economía va a crecer en cinco por ciento por lo menos en el 2026".

