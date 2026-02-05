Petri acusó a los gremios de "defender sus cajas" y respaldó la reforma laboral del Gobierno

"Desde el 10 de diciembre bajaron los empleados públicos, hemos achicado el tamaño del Estado. Crecieron los planes y creció el empleo en negro, por eso es imprescindible generar una reforma laboral para garantizar que todos los que están afuera del mercado laboral, ingresen", exhortó.

Además, aseguró que al impulsar el proyecto de modernización laboral desde el oficialismo están "pensando en todos los jóvenes que se quieren insertar al mercado laboral y quieren tener su primer empleo, en todos aquellos que no están en el sistema".

También pronosticó que de sancionarse la norma, "se va a seguir generando empleo" y recordó que según estimaciones la "economía va a crecer en cinco por ciento por lo menos en el 2026".