Política
trabajo
Reforma laboral
En A24

El Secretario de Trabajo, por la Reforma Laboral: "Buscamos devolverle los derechos esenciales al trabajador"

Julio Cordero defendió la iniciativa que el Poder Ejecutivo propone para actualizar la ley laboral en un sistema que permita volver a crecer generando mayores puestos de trabajo. El Gobierno busca conseguir que se vote en la Cámara de Senadores esta semana.

Julio Cordero

Julio Cordero, secretario de Trabajo, en defensa d ela ley de reforma laboral (Captura de FV)
Con apoyo de sus aliados, el oficialismo pidió sesión en el Senado para tratar la reforma laboral
Con apoyo de los 44, el oficialismo pidió sesión en el Senado para tratar la reforma laboral (Foto: archivo).

El funcionario defendió los fundamentos de la iniciativa que la Casa Rosada confía en que pueda darse el debate en la Cámara de Senadores. "Tenemos los datos de las necesidades reales", dijo para defender esta iniciativa, que fue en gran parte responsable del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso.

Embed

Las bases de la ley laboral y su efecto en el mercado de Trabajo

El Secretario de Trabajo de Nación, Julio Cordero, dijo que hay una visión completamente diferente a la que uno puede tomar en la historia de cómo se vino tratando el tema, y defendió que la reforma apunta a mejorar la cantidad de trabajadores registrados. " Y es una dignidad profunda del trabajador obtener, conseguir un trabajo, hacerlo de manera registrada, insertarse en una sociedad a través de sus cualidades intelectuales, físicas", dijo.

Destacó que un problema grave es la gran informalidad. Cordero describió que desde hace muchísimos años esto es troncal, con un estancamiento muy fuerte en el trabajo registrado en relación de dependencia en la Argentina.

"Lo primero que va a dar es la posibilidad a todos los que no están están incorporados ahora en el mundo del trabajo a incorporarse y a incorporarse de una manera sana, digna, de una manera buena", señaló, y lo marcó como una deuda que la Argentina tiene con la población.

Definió objetivos para lo que llamó el "buen trabajador" que agregó, son la mayoría: "Se le va a dar todas estas posibilidades de no estar desconfiando de que si hace alguna cosa. Por ejemplo, hoy, si uno quiere fraccionar sus vacaciones, tiene que coordinarlas con el empleador y ambos están cometiendo una irregularidad. ¿Por qué el Estado hace esto con las personas? Las vacaciones son obligatoriamente todas juntas. Entonces, vos tenés que tomar todas juntas, por la ley" sostuvo sobre uno de los temas que más preocupan del texto que defiende el Gobierno.

Y dejó una frase sugestiva que no precisó: "Fíjate que esto es importante, es muy raro, que cuando uno trata de hacer coincidir la norma con los hechos de lo que todo el mundo quiere o hace es criticado, esto es extraño".

El papel de la CGT

Cordero diferenció lo que sería el abordaje "técnico" del problema con lo que sucede cuando los dirigente gremiales actúan de manera política. "Acá hay que diferenciar claramente lo que sucede todos los días con los sindicatos individualmente en su rol sindica", dijo.

Distinguió lo que piden es estas negociaciones que muchas veces son muy prudentes y suceden con el sector empresaria. En ese marco, destacó que el índice de conflictividad, la verdad, que eso está medido, ha bajado muchísimo desde la llegada de este gobierno. Al principio empezó muy conflictivo, pero luego se fue reduciendo drásticamente. Y eso es muy positivo para la sociedad, porque la sociedad hoy quiere esto, necesita esta paz que permite el crecimiento.

Y luego marcó un contraste: "Cuando la CGT funciona como una institución política, ya se posiciona en otro lugar, se posiciona como si fuera un partido político o adherida a un partido político. Y en ese sentido, la discusión ya es política, no es una discusión técnica".

Finalmente, inscribió a este proyecto de ley como parte de la visión a largo plazo del presidente Milei para la Argentina. "Es una visión a muy largo plazo, pero al mismo tiempo tiene presente la actualidad. Entonces, estamos transitando un camino. Ya se dijo, no va a ser fácil ni es fácil, pero sí es muy esperanzador entender que vas en el rumbo correcto. Entonces, para nosotros es fundamental integrar a las personas al mundo del trabajo. La Argentina puede ser un país fantástico", señaló.

Se habló de
trabajo Reforma laboral Senado Propuesta Gobierno
