Con apoyo de sus aliados, el oficialismo pidió sesión en el Senado para tratar la reforma laboral

A lo largo de varias jornadas, la titular del bloque oficialista mantuvo reuniones por separado con distintos senadores para sumar más voluntades en torno a la reforma laboral.

El Gobierno necesita el respaldo de los bloques aliados para alcanzar el número necesario en la Cámara Alta. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y requiere sumar los tres del PRO, los diez radicales y el acompañamiento de los bloques provinciales para alcanzar al menos 37 votos, tanto para abrir la sesión como para aprobar la ley en general y en particular.

La negociación

Los gobernadores piden una compensación por la rebaja de Ganancias que deben pagar las empresas del 35 al 31,4% por ciento de los impuestos internos, y por el impacto que podría tener el nuevo sistema de inversiones que contempla disminución del IVA y Ganancias, que repercutirá en las provincias en el 2027, en un año donde muchos se juegan su puesto en las elecciones locales.

El Gobierno considera que ese punto es clave para que las empresas acepten incorporar personal registrado y disminuir el trabajo en negro que desde hace décadas supera el 40% del empleo, por lo cual aún no se vislumbra cual será la fórmula que puede permitir un acuerdo con los mandatarios aliados.