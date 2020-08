"La cuarentena se convirtió en una forma de gobierno y hay que ver cómo se sale", dijo Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América

A días de que se finalice una nueva etapa de aislamiento, Jorge Asís, en diálogo con Luis Novaresio en Animales Sueltos, aseguró que "la cuarentena se convirtió en una forma de gobierno y hay que ver cómo se sale", al tiempo que analizó los roles en el Gobierno y la política internacional, entre otros puntos.

"Notifican muertos de hace 3 meses, pero no hay una manipulación, es deficitario, medio al 'tuntún' y muy poco serio a veces. Curiosamente, en vísperas de anuncios de extensión de cuarentena, aparecen las cifras más significativas. Hoy dijo: 'Qué cuarentena, no hay cuarentena', decile eso a cualquiera que hoy está obstaculizado para trabajar. Hoy fue un gran anuncio (la producción de la vacuna), pero con una ansiedad superlativa. Vos tenés que decir estimativamente dentro de cuántos muertos estará la vacuna. Hay una gran necesidad de gritar algún gol y si no produce, inventarlo. Lo compadezco al presidente porque la cuarentena se convirtió en una forma de gobierno y hay que ver cómo se sale".

"Como están las cosas en la Argentina, no hay nada que pueda salir. Todo se enturbia, cómo vas a tratar la reforma judicial cuando tenés resistencias en todas partes y los que van a ir el 17 de agosto a protestar tampoco saben muy bien por qué. No es fácil aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, hay una comisión que hará su dictamen y recomendaciones, pero todo tiene que ser aprobado en el Congreso y en este estado es muy difícil porque hay un nivel de conformación atroz. Hay un gobierno prematuramente envejecido, que tuvo un acierto que es la negociación de la deuda, que salió más o menos bien y que te permite ganar tiempo".

"Pienso que tienen que ver de algún modo la salida de la cuarentena. Kicillof, de los tres tenores, es el más afectado, porque está más preocupado. Horacio Rodríguez Larreta está en su plataforma de lanzamiento presidencial, que de lo que es Juntos por el Cambio está en mejores y que está en mejores condiciones de producir algunas apertura. Y el presidente está en el medio y hay batallas que lo exceden".

"Alberto, en algunas cosas, profundiza sus errores. Ahora tiene que negociar con el FMI y está con una jugada que es de una audacia extraordinaria, que tiene que ver con el BID y obstaculizar la estrategia del Trump. Argentina presenta a Gustavo Béliz y, en una jugada admirable, propone que por la pandemia se pase la elección a marzo de 2021, porque si pierde Trump se desinfla la candidatura (de Mauricio Claver-Carone). Pedaleaste 4 años, no se sabe cuál es tu programa, pero tenés que ir a arreglar con el FMI".

"Argentina pasa de ser aliado un extra OTAN de EE.UU. a ser una especie de país gato, que tiene que pagar para ser escuchado y penetrar algunos escritorios importantes. Hoy el aliado de USA es Brasil, y hoy nuestro principal cliente es China. La Dra. tiene buena relación personal con Vladímir Putin y con Xi Jinping y, según mi información, negocios importantes de hidrovía, que están pendientes, se postergan un año para darle tiempo a una empresa china. Tengo entendido que eso China lo mira con mucho interés y preocupa en ámbitos diplomáticos".

"Alberto está en el medio, Máximo y la Dra. se enojan cuando alguien critica la relación con AEA y cuando la CGT tienen reuniones con ellos, porque el problema es Clarín y la Dra. sobrestima su poder. El péndulo del poder se comparte, pero para en la DRA. El muchacho (por Alberto) no tiene poder partidario y territorio, y la Dra. tiene su presencia, pero tampoco es la oposición el poder. Después tenés grupos de poder con agenda propia que se pueden recostar de un lado o del otro. No está muy claro en el Frente de Todos cuál es el modelo de país".

