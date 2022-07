Daniel Scioli celebró la elección de Silvina Batakis y marcó una diferencia clave con Martín Guzmán

Al ser consultado por la visión que tiene de Batakis, Scioli afirmó: "Es pragmática, de sentido común, productivista, desarrollista y con una gran conexión con los problemas económicos de la vida cotidiana de una familia hasta una de las empresas". Y agregó: "Es muy trabajadora, tiene un alto sentido de la responsabilidad, compromiso, coraje y fanática de Boca".

Al compararla con el saliente ministro de Economía, Scioli disparó: "Batakis está en contacto con la economía real".

El ministro de Desarrollo Productivo describió su gestión en la Provincia de Buenos Aires y aseguró que el presidente Alberto Fernández le pidió su opinión sobre la economista: "Estoy convencido de que va a dar una gran gestión en su nuevo puesto", dijo en declaraciones por Urbana Play.

Daniel Scioli y Batakis 1.jpg Silvina Batakis y Daniel Scioli.

"Silvina es una gran economista, con mucha sensibilidad, un gran sentido de la responsabilidad.Ella iba a ser mi ministra de Economía en 2015, tenían una relación con todos los sectores, tiene mucha llegada", expresó Scioli.

Las virtudes de Silvina Batakis, según la mirada de Daniel Scioli

El diálogo es permanente entre Scioli y Batakis. "Periódicamente nos encontramos a conversar distintos temas con ella. Ayer hablé a la tarde porque no la podían ubicar y yo la pude ubicar y le pedí que se contacte. Esto fue a las 7 de la tarde. Ella me contó que venía manejando el auto y que no podía hablar y que me atendía y que apenas estacionaba el auto se iba a comunicar, hecho que ocurrió después".

Scioli definió que "todos tenemos que ayudar". En ese sentido, aclaró que "la complejidad de temas que estamos enfrentando, especialmente por el impacto en la economía mundial" no lo puede resolver solo una ministra de Economía.

"Está el tema de la inflación, todo lo que ha sido el Fondo Monetario Internacional. A Silvina nunca la he visto quejarse. Es una persona que se hace cargo y encara los problemas tomando decisiones".

silvina batakis.jpg

Las palabras de Scioli van en línea con la relación y los años de trabajo que ambos compartieron. "La verdad que Silvina tiene unas características y yo tengo un vínculo de lo personal. Conozco su calidad humana, su formación y a su compromiso. Silvina tiene una mirada de la economía integrada principalmente al mundo de la producción y al trabajo. Yo no me quiero adelantar a definiciones, pero si contar mi experiencia de que es una persona absolutamente razonable y responsable".

Y agregó: "Otra cualidad es que trabaja muy bien en equipo, yo me acuerdo de que manera ella articulaba con los demás ministerios. No van a ver una ministra de Economía alejada, la van a ver articulando muy bien con el Banco Central, ya que es muy prudente y muy minuciosa".

Al ser consultado sobre la economía argentina, Scioli aclaró: "Silvina va a trabajar en una agenda inmediata que es la del crecimiento para que la Argentina exporte cada vez más. Estoy convencido de que la economía tiene que estar al servicio del desarrollo productivo del país y de generar empleo", concluyó.