Daniel Scioli lanzó un llamativo spot de campaña inspirado en un clásico del cine

"Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado de la línea del tiempo se creó una tangente", dice el spot mientras pasan imágenes del inolvidable debate presidencial con Macri en 2015. "Optar por dos caminos de cara al futuro: uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro, bajo el engaño de la palabra Cambiemos, que viene abajo del brazo con un ajuste. Yo te tengo que defender, compañero trabajador", relata.

En las imágenes se puede ver al histórico DeLorean, la máquina del tiempo en el filme, con una patente que dice "El Pichichi", apodo del exvicepresidente.

Además, en el video se ven fragmentos de un acto con Cristina Kirchner en el que hace referencia al salario mínimo en dólares, y cierra afirmando que "la única manera de reparar el presente es viajar al pasado", mientras se muestra la leyenda "Daniel Scioli 2023".

image.png Daniel Scioli, precandidato a Presidente.

Daniel Scioli defendió su candidatura y respondió al duro comunicado del PJ bonaerense

Tras el cierre de alianzas, Daniel Scioli, aseguró que su participación en las PASO “no se trata de un problema de cartel”, tal como apuntó el PJ bonaerense, sino de "responsabilidad y compromiso con el país” y sentenció "yo no soy títere de nadie ni candidato de nadie".

"Yo no soy títere de nadie ni candidato de nadie. Soy candidato de Daniel Scioli, punto, ¿está claro? Y quiero legitimarme y tener el poder político, independencia, autonomía, para el tiempo que se viene en Argentina a partir del resultado de las PASO. Aspiro a ser presidente para poner a la Argentina en la agenda del desarrollo", afirmó en diálogo con Futurock.

Las declaraciones se prudjeron el día después de la definición de la nueva alianza del oficialismo que llevará el sello Unión por la Patria y del duro comunicado del PJ bonaerense con críticas a Scioli y al presidente Alberto Fernández.

image.png Daniel Scioli, junto a Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora de la Provincia.

“No hablo de temas obvios a esta altura de mi vida, pero no es una cuestión de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país y una misión y un propósito que tengo de no solo integrar la diversidad de nuestro espacio, sino que quiero sumar a otros argentinos”, afirmó Scioli.

Por otra parte, remarcó que se cumplió con el principal objetivo, que es que la población decida las candidaturas y que al mismo tiempo eso le dé competitividad al espacio oficialista.

"Se logró llegar a esta posición que siento a lo largo y ancho del país, que estaba reclamando el pueblo peronista y otros dirigentes que tienen vocación de participar: que la gente elija, ampliar, integrar nuestro espacio, nuestro renovado frente con UP", destacó.