Daniel Scioli defendió su candidatura y respondió al duro comunicado del PJ bonaerense

Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en una lista interna junto a Daniel Scioli encabezando fórmula presidencial. foto prensa Daniel Scioli..jpg Daniel Scioli, junto a Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora de la Provinicia.

Las declaraciones se producen el día después de la definición de la nueva alianza del oficialismo que llevará el sello Unión por la Patria y del duro comunicado del PJ bonaerense con críticas a Scioli y al presidente Alberto Fernández.

“No hablo de temas obvios a esta altura de mi vida, pero no es una cuestión de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país y una misión y un propósito que tengo de no solo integrar la diversidad de nuestro espacio, sino que quiero sumar a otros argentinos”, afirmó Scioli.

Por otra parte, remarcó que se cumplió con el principal objetivo, que es que la población decida las candidaturas y que al mismo tiempo eso le dé competitividad al espacio oficialista.

"Se logró llegar a esta posición que siento a lo largo y ancho del país, que estaba reclamando el pueblo peronista y otros dirigentes que tienen vocación de participar: que la gente elija, ampliar, integrar nuestro espacio, nuestro renovado frente con UP", destacó.

Scioli respondió las críticas que le hizo Máximo Kirchner

Este miércoles, en medio de la tensión por el cierre de las alianzas, el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner afirmó que aceptaba la propuesta del espacio de Scioli sobre el piso de participación en la interna, aunque apuntó que estos requerimientos eran “un problema de cartel, abundancia de vanidades”.

“Lo importante es que se logró el objetivo: va a haber PASO. Yo quería lograr el objetivo de integrar y ampliar la participación en nuestro frente y eso se logró. El objetivo se logró porque va a haber PASO, algo que pidió también (el jefe de Gabinete) Agustín Rossi; (el presidente y titular del PJ) Alberto Fernández; y (el dirigente social) Juan Grabois”, enfatizó Scioli.

Máximo Kirchner moratoria.jpg Máximo Kirchner cuestionó con duros términos a Daniel Scioli.

Scioli dijo que quiere un "gobierno de unidad" con "objetivos claros" porque "la gente quiere tranquilidad". "Por eso, no voy a entrar en ninguna polémica ni discusión. Estoy enfocado en el plan de Gobierno”, sintetizó.

Con respecto a su posible rival en la interna del oficialismo, Scioli prefirió no mencionar a ninguno y remarcó: “Lo mío no es contra alguien, sino que es a favor del país. El día después vamos a estar todos juntos porque nos necesitamos. Quién va a competir, no lo sé, pero yo no descalifico a nadie”.

Ante la posibilidad de que deje su cargo en la embajada en Brasil, el exgobernador bonaerense manifestó: “Yo todo lo hago con el sentido de la responsabilidad y cuando llegue el momento voy a tomar la decisión que deba tomar para dedicarme de lleno a este gran objetivo que es manejar los destinos del país”.