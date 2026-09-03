De "el paso más importante de la historia" a "fan de Thatcher": las reacciones de dirigentes políticos al discurso de Milei

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas.



Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos.



La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2026

La senadora de LLA destacó especialmente las decisiones relacionadas con las compañías que desarrollan actividades en las islas y el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego. “La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego”, afirmó.

Bullrich también hizo referencia al cambio de posición que, según el Gobierno, comenzó a mostrar Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía. “Hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada. Se rompe una cadena histórica de respaldos a la posición colonialista”, sostuvo.

Finalmente, atribuyó los avances a la estrategia adoptada por Milei: “Esto es resultado de una decisión clara: diplomacia, firmeza y decisión para defender nuestro territorio nacional”.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS https://t.co/iZpk6Lekau — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 3, 2026

Carlos Bianco cruzó a Milei: “El fan de Thatcher”

Desde la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco cuestionó duramente al Gobierno y sostuvo que las medidas llegaron tarde. “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, lanzó el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecho del gobernador bonaerense Axel Kicilof.

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026

Bianco hizo referencia al tiempo transcurrido desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. “Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día”, sostuvo.

El funcionario bonaerense afirmó que durante esos meses el proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, consiguió financiamiento, inició obras en las islas y avanzó con la preparación del buque destinado a la explotación petrolera.

¿Alguien puede pensar en la Ministra Monteoliva? https://t.co/7TI4dawDxQ — Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2026

Según detalló, el proyecto contempla inicialmente una producción cercana a 50.000 barriles diarios, con posibilidades de alcanzar los 180.000, y el comienzo de la producción está previsto para 2028. Bianco acusó además al Gobierno nacional de no haber tomado anteriormente medidas suficientes para frenar esos intereses.

“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel. Tampoco avanzó sobre quienes hacen posible la explotación: aseguradoras, proveedores, financistas y bolsas en las que cotizan las compañías”, cuestionó.

“Las Malvinas son argentinas”: el mensaje de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también se sumó a las repercusiones después de los anuncios presidenciales. A diferencia de otros dirigentes, eligió un mensaje breve y directo para expresar su posición: “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”, escribió el funcionario acompañado por una bandera argentina, el mismo texto elegido por Karina Milei.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS https://t.co/QQrpOrLOHT — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 3, 2026

El vocero Adrián Ravier se expresó en términos similares y publicó la misma consigna: “Las Malvinas son argentinas”. En tanto, Santiago Caputo agregó un polémico X: "La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica. Márquenlos".

Por su parte, el diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri respaldó el mensaje de Milei y sostuvo que las islas son también parte del futuro del país. “Las Malvinas son Argentinas! Las Malvinas son el futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar! Viva la patria”, publicó en X junto a un mensaje del Presidente.

En otra publicación, Petri aseguró que “hoy estamos más cerca de recuperar nuestras islas Malvinas” y destacó los anuncios vinculados con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la presencia argentina en el Atlántico Sur. En ese sentido, mencionó la Base Naval Integrada, los aviones F-16 y P3 Orión y la recuperación de las capacidades navales como pilares de una política de Estado. “La paz no se construye desde la debilidad. Se construye con la fuerza de nuestras razones”, afirmó.

HOY ESTAMOS MÁS CERCA DE RECUPERAR NUESTRAS ISLAS MALVINAS.



El Presidente @JMilei habló de nuestras Malvinas con la mirada puesta no solamente en el pasado, sino fundamentalmente en el futuro que debemos construir.



Ese futuro exige profundizar el camino iniciado en 2023:… — Luis Petri (@luispetri) September 4, 2026

Myriam Bregman recordó una polémica por el partido entre Argentina e Inglaterra

Desde la izquierda, Myriam Bregman aprovechó los anuncios sobre Malvinas para recordar declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, relacionadas con el partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra durante el Mundial. La diputada opositora recuperó la advertencia de Monteoliva respecto de las condiciones de ingreso de los hinchas argentinos al encuentro.

Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional.

En unos días pasaron de libertarios admiradores de Tatcher y defensores de la autodeterminación de los kelpers, a manosear… — César Milani (@GeneralMilani) September 4, 2026

La ministra había señalado que quienes asistieran al partido no podrían ingresar con “mensajes que puedan provocar algún tipo de situación”. La referencia volvió a poner en discusión la postura que distintos sectores políticos atribuyen al Gobierno respecto del Reino Unido, en momentos en que Milei decidió endurecer las medidas relacionadas con las actividades británicas en las Islas Malvinas.

Así, los anuncios presidenciales volvieron a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la discusión política, con fuertes respaldos desde el oficialismo y cuestionamientos de distintos sectores opositores sobre el momento y los antecedentes de la estrategia adoptada por el Gobierno.

Malvinas nos tiene que encontrar unidos.



Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo.



La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los… pic.twitter.com/qiCbpfTssZ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 4, 2026

Por su parte, Cristian Ritondo mostró la postura del PRO a expresar: "Malvinas nos tiene que encontrar unidos. Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo. La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los argentinos".