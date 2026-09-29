De gira por París, Milei participará de forma virtual en el 62° Coloquio de IDEA

Desde la Casa Rosada confirmaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumará a los funcionarios del Ejecutivo que hablarán a distancia ante los empresarios de IDEA, en un momento en que el Gobierno salió a defender el rumbo económico ante las estadísticas que marcan una caída de la actividad, aumento de la pobreza y el desempleo.

Por invitación del propio Milei, casi la mitad del gabinete nacional se encuentra en París acompañando al Presidente. Esta nueva gira internacional se da en el marco de la “Semana Argentina en París”, adonde el Gobierno decidió llevar a más de una docena de gobernadores con el objetivo de presentar las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Por eso, una de las pocas oradoras que disertará en el Coloquio de IDEA de manera presencial será la senadora nacional Patricia Bullrich, quien en principio asistirá el jueves.

Bullrich será la oradora central en un panel cuyo eje será la actividad del Senado y tendrá la posibilidad de representar al Gobierno frente a los principales empresarios del país, en un foro que tradicionalmente funciona como espacio de intercambio del círculo rojo.

La agenda de Milei en París

La agenda oficial de Milei comenzará este miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la embajada argentina en Francia, con ministros, gobernadores y principales empresarios del país.

La jornada central será en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, donde el Presidente brindará un discurso bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

Milei mantendrá ese mismo día un encuentro privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego, participará de la recepción ofrecida por el mandatario europeo a la delegación oficial argentina.

En relación con el Argentina Week, este viernes se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Para ese día podrían producirse algún anuncio económico por parte de la comitiva presidencial, ya que tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las más altas autoridades del organismo y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global.