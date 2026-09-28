Javier Milei viaja a Francia con 13 gobernadores y empresarios para impulsar inversiones

Todos ellos son gobernadores considerados aliados, que suelen apoyar las leyes enviadas por el oficialismo al Congreso.

Entre los empresarios que viajarán a París figuran Patrick Pouyanné (Total); Horacio Marín (YPF); Marcelo Midlin (Pampa Energía); Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus); Gary Nagle (Glencore); Héctor Grisi (Santander); Martín Migoya (Globant); Claudio Descalzi (Eni); Ahmed Al Jaber (ADNOC).

Una vez arribado a la capital de Francia, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron y tendrá una agitada agenda con empresarios.

Se trata de la séptima gira internacional que encabeza Milei en lo que va de 2026, que comenzó en enero con el Foro de Davos, continuó en marzo en España, Estados Unidos, Hungría, Israel. Posteriormente, en julio, realizó visitas de Estado a Chile, Perú, Ecuador, San Salvador y Colombia, giras en las que Milei buscó consolidarse como un líder de la derecha latinoamericana y principal socio de los gobiernos de Donald Trump (Estados Unidos) y de Benjamín Netanyahu (Israel) en la región.

En esta oportunidad, Milei buscará mostrar un acercamiento a Macron, con quien mantiene una buena relación desde que asumió, a pesar de las diferencias respecto a cuestiones globales como el trato con la ONU, la OMS y el pacto sobre el cambio climático.

En París, el Presidente buscará mostrar apoyo político y empresario al modelo libertario que lleva adelante, con el objetivo de atraer inversiones en la previa al año electoral en el que se jugará su candidatura a la reelección.

¿Quién queda a cargo del gobierno nacional toda la semana?

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Madrid este miércoles para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre.

De ese modo, con Milei y su vice de gira en el exterior durante casi toda la semana, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará institucionalmente a cargo de la presidencia del Poder Ejecutivo Nacional.

Con bajo perfil y alineado a los hermanos Milei, pero con buena relación con Villarruel, Abdala es un hombre que ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria presidencial y cuenta con la confianza de la mesa política de Milei.

Villarruel, en tanto, se cruzará con el rey Felipe IV de España, que inaugurará oficialmente el encuentro.

Según se informa en su web oficial, el Foro se desarrollará con carácter previo a la celebración en Madrid de la XXX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Iberoamericana y contará con la representación al más alto nivel parlamentario de los 22 países iberoamericanos.