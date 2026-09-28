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Javier Milei viaja a Francia con 13 gobernadores y empresarios para impulsar inversiones

El Presidente partirá el martes a la noche rumbo a París acompañado por una gran comitiva para participar del evento Argentina Week. Villarruel, en tanto, estará en Madrid para un foro parlamentario. Quién queda a cargo del Ejecutivo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei viaja a París en busca de inversiones
Javier Milei viaja a París en busca de inversiones, acompañado por gobernadores y empresarios (Foto: archivo).

Javier Milei partirá este martes a la 22 rumbo a París para encabezar la inauguración de la segunda edición del evento Argentina Week, con el que el Gobierno busca atraer inversiones extranjeras. El Presidente viajará junto a una nutrida comitiva integrada por cinco ministros, dos secretarios de Estado, 13 gobernadores y 9 empresarios.

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Aunque en principio estaba previsto que este lunes Milei estuviera al frente de una reunión de Gabinete, desde Presidencia aclararon que se suspendió por decisión del mandatario. En cambio, confirmaron la convocatoria a la reunión semanal de la mesa política, que se realizará este martes a las 13, horas antes del viaje a París, para dejar ordenada la agenda parlamentaria y de gestión local.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, además de Javier y Karina Milei, integrarán la comitiva Diego Santilli (jefe de Gabinete), los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Fabián Fernández (Secretario de Prensa y Comunicación). También se sumarán José Luis Daza (Secretario de Política Económica) y Santiago Bausili (presidente del Banco Central).

Entre los gobernadores invitados figuran Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz); Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).

Todos ellos son gobernadores considerados aliados, que suelen apoyar las leyes enviadas por el oficialismo al Congreso.

Entre los empresarios que viajarán a París figuran Patrick Pouyanné (Total); Horacio Marín (YPF); Marcelo Midlin (Pampa Energía); Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus); Gary Nagle (Glencore); Héctor Grisi (Santander); Martín Migoya (Globant); Claudio Descalzi (Eni); Ahmed Al Jaber (ADNOC).

Una vez arribado a la capital de Francia, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron y tendrá una agitada agenda con empresarios.

Se trata de la séptima gira internacional que encabeza Milei en lo que va de 2026, que comenzó en enero con el Foro de Davos, continuó en marzo en España, Estados Unidos, Hungría, Israel. Posteriormente, en julio, realizó visitas de Estado a Chile, Perú, Ecuador, San Salvador y Colombia, giras en las que Milei buscó consolidarse como un líder de la derecha latinoamericana y principal socio de los gobiernos de Donald Trump (Estados Unidos) y de Benjamín Netanyahu (Israel) en la región.

En esta oportunidad, Milei buscará mostrar un acercamiento a Macron, con quien mantiene una buena relación desde que asumió, a pesar de las diferencias respecto a cuestiones globales como el trato con la ONU, la OMS y el pacto sobre el cambio climático.

En París, el Presidente buscará mostrar apoyo político y empresario al modelo libertario que lleva adelante, con el objetivo de atraer inversiones en la previa al año electoral en el que se jugará su candidatura a la reelección.

¿Quién queda a cargo del gobierno nacional toda la semana?

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Madrid este miércoles para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre.

De ese modo, con Milei y su vice de gira en el exterior durante casi toda la semana, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará institucionalmente a cargo de la presidencia del Poder Ejecutivo Nacional.

Con bajo perfil y alineado a los hermanos Milei, pero con buena relación con Villarruel, Abdala es un hombre que ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria presidencial y cuenta con la confianza de la mesa política de Milei.

Villarruel, en tanto, se cruzará con el rey Felipe IV de España, que inaugurará oficialmente el encuentro.

Según se informa en su web oficial, el Foro se desarrollará con carácter previo a la celebración en Madrid de la XXX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Iberoamericana y contará con la representación al más alto nivel parlamentario de los 22 países iberoamericanos.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei viaja a París: Encabezará la inauguración de Argentina Week para atraer inversiones.
  • Comitiva oficial: Incluye ministros, secretarios, gobernadores y empresarios.
  • Gestión nacional: Bartolomé Abdala quedará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, porque la vicepresidenta Victoria Villarruel también viaja al exterior.
Resumen generado por Thinkindot AI
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