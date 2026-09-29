Javier Milei convocó a inversores franceses antes de viajar a París: "Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos"

El mensaje a las empresas francesas y su relación con Macron

Consultado sobre las razones por las que compañías francesas deberían apostar por la Argentina, Milei aseguró que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos.

“Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, respondió.

Además, Milei definió su vínculo con el presidente francés Emmanuel Macron como cercano y destacó el apoyo que recibió de Francia en las negociaciones vinculadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”, afirmó.

Según explicó, Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvieron un papel relevante para facilitar apoyos europeos en el organismo internacional.

Milei definió su vínculo con el presidente francés como cercano. (Foto: archivo)

En ese sentido, expresó su agradecimiento al mandatario francés: “Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, sostuvo.

Acuerdo con la Unión Europea y debate económico

El presidente también se pronunció sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, una iniciativa que encuentra resistencia entre productores agropecuarios franceses. “Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas”, afirmó.

Por otra parte, evitó anticipar una decisión sobre la futura compra de submarinos para las Fuerzas Armadas, proceso en el que participan propuestas de la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha.

“Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos”, respondió.

Las críticas a la izquierda francesa

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó propuestas impulsadas por sectores de izquierda en Francia, entre ellas iniciativas para elevar la carga impositiva sobre altos ingresos y grandes patrimonios.

“Es un suicidio económico, lisa y llanamente. Si quieren apagarse como nación, abracen las ideas socialistas”, afirmó.

Y agregó: “Si odian a Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda. Ese es el consejo de alguien cuyo país soportó esa locura durante casi un siglo”.

Además, rechazó que lo definan como un dirigente de ultraderecha. “La extrema derecha no existe. Es un invento de la extrema izquierda, que, avergonzada de sus propios desastres, trata de extrema derecha a cualquiera que se ubique a la derecha del centro”, sostuvo.

Sobre el debate migratorio en Europa, expresó: “Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión”.

Defensa del RIGI y críticas a la oposición

Durante la entrevista, Milei volvió a respaldar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por sectores opositores que consideran que favorece a grandes compañías extranjeras: “Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, sostuvo.

Luego profundizó sus cuestionamientos hacia diputados y senadores opositores. “¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”, expresó.

Además, destacó la evolución de YPF durante su gestión y señaló que la compañía pasó de cotizar en torno a los 3 dólares durante el kirchnerismo a superar los 50 dólares en la actualidad. También afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de US$ 5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones.

Además, sostuvo que las exportaciones argentinas superarán este año los US$ 100.000 millones y proyectó que podrían ubicarse entre US$ 180.000 millones y US$ 200.000 millones en 2031.