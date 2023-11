De visita en Córdoba, Sergio Massa cuestionó a Milei: "Me preocupa, me asusta y me da miedo"

"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", afirmó en un acto que se llevó adelante en Río Cuarto.

Asimismo, Massa expresó que es "fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

El cierre del acto que encabezó Sergio Massa en Córdoba

Por último, Massa declaró que, "a lo largo de los últimos años, Córdoba peleó por su desarrollo y su crecimiento muchas veces sintiéndose sola, sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda y que era injusta la distribución de ingreso respecto del aporte que hacía a la Nación".

"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", completó.