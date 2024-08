Declaró María Cantero y dijo que las capturas de chats con Fabiola Yañez son reales

En una jornada que marcó el inicio de las declaraciones testimoniales por la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, fue el turno de la ex secretaria del ex presidente, María Cantero. En ese contexto, contó que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yañez son "reales", pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.