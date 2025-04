El Gobierno echó al funcionario que aparece en el video donde el presidente de San Lorenzo recibe una supuesta coima

La noticia fe confirmada a A24.com. En la grabación, emitida por el programa Telenueve Denuncia, se ve a Moretti recibiendo dos fajos de dólares —presuntamente US$25.000— de parte de la madre de un jugador de las inferiores del club, con el supuesto objetivo de que su hijo fuera fichado.

presidentesanlorenzo.jpg El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti.

Gamino, que integraba la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, aparece junto a Moretti durante el encuentro, que se produce en dos instancias.

La situación fue documentada por una cámara oculta. Según trascendió, la salida del funcionario se publicará este miércoles en el Boletín Oficial. Sánchez Gamino se encontraba bajo la supervisión de José Luis Vila, en la Subsecretaría de Articulación Institucional de Asuntos Estratégicos.

Presuntas coimas en San Lorenzo: qué muestran exactamente las imágenes

En las imágenes reveladas este lunes se muestra una conversación entre Moretti y la madre de un jugador, en la que el dirigente habría solicitado 25 mil dólares en efectivo a cambio del fichaje. Según indica la denuncia, los encuentros se habrían producido entre abril y mayo de 2024.

En un primer diálogo telefónico, la mujer menciona el monto, y el propio Moretti le responde: “Sí, 25.000 o 30.000”. Ante la intención de la madre de entregar un primer pago parcial, el titular azulgrana insiste: “25 mil”. La charla termina con la mujer confirmando que entregará el dinero y pidiendo que el chico sea fichado.

Luego, las cámaras ocultas muestran dos reuniones presenciales. En la primera, la madre le entrega un fajo de billetes —presuntamente 20 mil dólares— que Moretti guarda en el bolsillo interno de su saco. En la segunda, completa la suma con 5 mil dólares más. En ambas ocasiones, el presidente se muestra predispuesto a concretar el fichaje.

En ese contexto, aparece también otro implicado: Francisco Sánchez Gamino, hasta entonces funcionario nacional y presente en el encuentro. Según confirmó TyC Sports, fue desvinculado del Gobierno durante la madrugada posterior a la emisión del informe.

Las imágenes van acompañadas de audios en los que el propio Moretti relata su seguimiento al juvenil junto a Marcelo Romano y Néstor Ortigoza, por entonces responsables del fútbol formativo en el club. En una de esas grabaciones, se escucha a Moretti decir: “Si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él”.

Hasta el momento, ni el presidente ni San Lorenzo emitieron comunicados oficiales, mientras en el interior del club prevalece el hermetismo.