El irónico comentario de Mario Pergolini sobre los Martín Fierro de Streaming: "No sé de qué me estás hablando"

Con su habitual sinceridad, el ex CQC reconoció que no tiene grandes expectativas respecto del evento: “Ojalá que lo ganemos, pero no voy a los Martín Fierro, fui una vez sola”. Acto seguido, amplió su postura y volvió a marcar distancia con el universo de los premios: “Hay Martín Fierro de la Moda, digital, de televisión, de cine, hay muchos y no entiendo qué puedo hacer yo con eso”.
"Se están peleando hace un montón y está bien. Es el momento de ellos y tienen que hacer sus declaraciones, son sus peleas", mencionó Pergolini en referencia a la rivalidad entre dos de los canales más fuertes del streaming en vivo. Con su amplia experiencia en medios, eligió restarle dramatismo al enfrentamiento y considerarlo parte del show. Y Sumó: "Me es una situación totalmente ajena".
Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Streaming
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) prepara la primera edición de los Martín Fierro dedicados al streaming, un evento que promete reunir a las figuras más destacadas del formato digital. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y podrá verse en vivo a través de OLGA y Telefe.
En esta oportunidad, la Comisión Directiva de APTRA, en conjunto con la productora FIVE, encargada de la organización del evento, fue la responsable de conformar las ternas y seleccionar a los mentores que participarán en la votación. Junto a los socios de la entidad, ellos serán los encargados de elegir a los mejores creadores, programas y producciones del universo del streaming durante el último año. ¿Quiénes compiten?
Conducción Masculina
-Luquitas Rodríguez - Vorterix
-Tomás Rebord - Blender
-Migue Granados - Olga
-Nicolás Occhiato - Luzu TV
-Ángel de Brito - Bondi
-Pedro Rosemblat - Gelatina
Conducción Femenina
-Nati Jota - Olga
-Malena Pichot - Futurock
-Paula Chaves - Olga
-Vicky Garabal - Luzu TV
-La Tora- Luzu TV & Streams Telefe
-Sofi Martínez - Streams Telefe
Co-conducción Masculina
-Juan Ruffo - Blender
-Germán Beder - Vorterix
-Damián Betular - Olga
-Marcos Aramburu - Gelatina
-Santi Talledo - Luzu TV
-Sebastián Manzoni - La casa streaming
Voz periodística
-Iván Schargrodsky - Cenital
-Luciana Geuna - Olga
-Flor Halfon - Gelatina
-Esteban Trebucq - Bondi
-Carolina Amoroso - Infobae
-Gonzalo Aziz - La casa streaming
Voz periodística deportiva
-Pablo Giralt - Mobile Sports
-Nani Senra - AZZ
-Gastón Edul - Olga
-Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio
-Flavio Azzaro - AZZ
-Octavio Gencarelly - Gelatina
-Diego Díaz - Picadito TV
Columnista
-Paulo Kablan - Olga
-Rolando Barbano - Luzu TV
-Iván Schargrodsky - Blender
-Emiliano Goggia - Gelatina
-Naty Maldini - Futurock
-Sebastián de Caro - Gelatina
Talento revelación
-Tomás Limansky - Gelatina
-Anacleta - Blender
-Ángela Torres - Luzu TV
-Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
-Luli González - Olga
-Lola Latorre - La Casa Streaming
Dupla del año
-Paula Chaves y Luli González - Olga
-Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
-Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
-Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
-Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
-Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Figura humorística del streaming
-Malena Guinzburg - Vorterix
-Charo López - Gelatina
-Noe Custodio - Olga & Gelatina
-Momi Giardina - Luzu TV
-Anita Espósito - Luzu TV
-Anacleta - Blender
Interés general
-Nadie dice nada - Luzu TV
-Paren la mano - Vorterix
-Hay algo ahí - Blender
-Furia bebé - Futurock
-TDT - Olga
-Story Time - Bondi
Actualidad
-Ángel responde - Bondi
-El ejército de la mañana - Bondi
-Resu en vivo - Resumido
-Desayuno intermitente - Blender
-Ya fue todo - Jotax
-Elijo creer - Gelatina
-La posta - Stream Room TV Pública
Informativo
-Segurola y Habana - Futurock
-Paraíso Fiscal - Olga
-La Mañana - Infobae
-Corco Freak - Gelatina
-Tiempo Libre - La casa streaming
-Tremenda mañana - Bondi
-Divino Tesoro - Murad
Político
-540 - Cenital
-La misa - Carajo
-Data clave - Carnaval
-Mate central - Mate
-Multiverso Fantino - Neura
-Industria Nacional - Gelatina
Musical
-Esto es ¡Fa!
-Algo de música - Luzu TV
-Un poco de ruido
-FM Luzu
-Soundtrash - Blender
-Origamix - Somos Origamix & Gelatina
-Volverme loco - Bombo TV
El más border del streaming
-Patria y familia - Luzu TV
-Lo del Turco - La canchita TV
-El fin del mundo - Olga
Programa federal
-Para el universo - Universo TV (Córdoba)
-Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
-Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
-Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
Mejor producción integral
-Olga
-Luzu TV
-Gelatina
-Blender
-Vorterix
-Bondi
Transmisión especial musical
-Gracias Mercedes - Olga
-Un día rosarino - Olga
-2° aniversario - Olga
-Tini - La casa streaming
-Gelatón - Gelatina
-El baile más grande del universo - Universo TV
Mejor contenido On Demand
-La cruda - Olga
-Así somos - Luzu TV
-El Galpón - Vorterix
-Esto es cine - Blender
-Banquete - Olga
-Una buena excusa - Gelatina