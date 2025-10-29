A24.com

El irónico comentario de Mario Pergolini sobre los Martín Fierro de Streaming: "No sé de qué me estás hablando"

Mario Pergolini, pionero en el mundo del streaming, se refirió a la polémica en torno a los próximos Martín Fierro de la categoría, así como al enfrentamiento entre Luzu TV y OLGA.

29 oct 2025, 17:02
Mario Pergolini reaccionó de una manera llamativa ante la inminente entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming, que se llevará a cabo el 14 de diciembre, y que tiene como principales protagonistas a Luzu TV y OLGA, plataformas enfrentadas mediáticamente por las constantes chicanas entre Nico Occhiato y Migue Granados.

El conductor y empresario, figura de Vorterix, fue consultado por el ciclo Intrusos (América TV) sobre su mirada respecto de estos galardones y el clima de rivalidad que rodea al streaming. Fiel a su estilo, Mario respondió de manera irónica. No sabía, no sé de qué me estás hablando”, expresó el periodista que regresó este año a la televisión.

Cuando le mencionaron que, teóricamente, todos los creadores participarían del anuncio de los nominados, Pergolini se mostró sorprendido por la dinámica propuesta y reaccionó con cierto desconcierto ante la idea: “¿Y por qué harían eso? En un canal lo hace uno solo”.

“Es como los Martín Fierro y nunca fui a uno tampoco”, remarcó para dejar en claro que no tiene interés en el evento en donde se reconocerá el trabajo de los programas en las plataformas en vivo.

Con su habitual sinceridad, el ex CQC reconoció que no tiene grandes expectativas respecto del evento:Ojalá que lo ganemos, pero no voy a los Martín Fierro, fui una vez sola. Acto seguido, amplió su postura y volvió a marcar distancia con el universo de los premios: “Hay Martín Fierro de la Moda, digital, de televisión, de cine, hay muchos y no entiendo qué puedo hacer yo con eso”.

"Se están peleando hace un montón y está bien. Es el momento de ellos y tienen que hacer sus declaraciones, son sus peleas", mencionó Pergolini en referencia a la rivalidad entre dos de los canales más fuertes del streaming en vivo. Con su amplia experiencia en medios, eligió restarle dramatismo al enfrentamiento y considerarlo parte del show. Y Sumó: "Me es una situación totalmente ajena".

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Streaming

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) prepara la primera edición de los Martín Fierro dedicados al streaming, un evento que promete reunir a las figuras más destacadas del formato digital. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y podrá verse en vivo a través de OLGA y Telefe.

En esta oportunidad, la Comisión Directiva de APTRA, en conjunto con la productora FIVE, encargada de la organización del evento, fue la responsable de conformar las ternas y seleccionar a los mentores que participarán en la votación. Junto a los socios de la entidad, ellos serán los encargados de elegir a los mejores creadores, programas y producciones del universo del streaming durante el último año. ¿Quiénes compiten?

Conducción Masculina

-Luquitas Rodríguez - Vorterix

-Tomás Rebord - Blender

-Migue Granados - Olga

-Nicolás Occhiato - Luzu TV

-Ángel de Brito - Bondi

-Pedro Rosemblat - Gelatina

Conducción Femenina

-Nati Jota - Olga

-Malena Pichot - Futurock

-Paula Chaves - Olga

-Vicky Garabal - Luzu TV

-La Tora- Luzu TV & Streams Telefe

-Sofi Martínez - Streams Telefe

Co-conducción Masculina

-Juan Ruffo - Blender

-Germán Beder - Vorterix

-Damián Betular - Olga

-Marcos Aramburu - Gelatina

-Santi Talledo - Luzu TV

-Sebastián Manzoni - La casa streaming

Voz periodística

-Iván Schargrodsky - Cenital

-Luciana Geuna - Olga

-Flor Halfon - Gelatina

-Esteban Trebucq - Bondi

-Carolina Amoroso - Infobae

-Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

-Pablo Giralt - Mobile Sports

-Nani Senra - AZZ

-Gastón Edul - Olga

-Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio

-Flavio Azzaro - AZZ

-Octavio Gencarelly - Gelatina

-Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

-Paulo Kablan - Olga

-Rolando Barbano - Luzu TV

-Iván Schargrodsky - Blender

-Emiliano Goggia - Gelatina

-Naty Maldini - Futurock

-Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

-Tomás Limansky - Gelatina

-Anacleta - Blender

-Ángela Torres - Luzu TV

-Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

-Luli González - Olga

-Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

-Paula Chaves y Luli González - Olga

-Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

-Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

-Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

-Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

-Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística del streaming

-Malena Guinzburg - Vorterix

-Charo López - Gelatina

-Noe Custodio - Olga & Gelatina

-Momi Giardina - Luzu TV

-Anita Espósito - Luzu TV

-Anacleta - Blender

Interés general

-Nadie dice nada - Luzu TV

-Paren la mano - Vorterix

-Hay algo ahí - Blender

-Furia bebé - Futurock

-TDT - Olga

-Story Time - Bondi

Actualidad

-Ángel responde - Bondi

-El ejército de la mañana - Bondi

-Resu en vivo - Resumido

-Desayuno intermitente - Blender

-Ya fue todo - Jotax

-Elijo creer - Gelatina

-La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

-Segurola y Habana - Futurock

-Paraíso Fiscal - Olga

-La Mañana - Infobae

-Corco Freak - Gelatina

-Tiempo Libre - La casa streaming

-Tremenda mañana - Bondi

-Divino Tesoro - Murad

Político

-540 - Cenital

-La misa - Carajo

-Data clave - Carnaval

-Mate central - Mate

-Multiverso Fantino - Neura

-Industria Nacional - Gelatina

Musical

-Esto es ¡Fa!

-Algo de música - Luzu TV

-Un poco de ruido

-FM Luzu

-Soundtrash - Blender

-Origamix - Somos Origamix & Gelatina

-Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

-Patria y familia - Luzu TV

-Lo del Turco - La canchita TV

-El fin del mundo - Olga

Programa federal

-Para el universo - Universo TV (Córdoba)

-Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

-Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

-Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

-Olga

-Luzu TV

-Gelatina

-Blender

-Vorterix

-Bondi

Transmisión especial musical

-Gracias Mercedes - Olga

-Un día rosarino - Olga

-2° aniversario - Olga

-Tini - La casa streaming

-Gelatón - Gelatina

-El baile más grande del universo - Universo TV

Mejor contenido On Demand

-La cruda - Olga

-Así somos - Luzu TV

-El Galpón - Vorterix

-Esto es cine - Blender

-Banquete - Olga

-Una buena excusa - Gelatina

     

 

