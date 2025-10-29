Qué reveló la autopsia de Nicolás Duarte, el joven que murió luego de salir de un boliche en Ezeiza
El cuerpo fue encontrado este martes, a pocos metros de un puente cercano al arroyo donde se concentró el operativo de búsqueda. Las primeras pericias indicaron que el joven no presentaba signos de violencia.
La autopsia realizada a Nicolás Duarte, el joven de 18 años hallado sin vida en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza, determinó que murió por asfixia por inmersión. El resultado confirmó que el chico falleció ahogado, según informaron fuentes policiales.
El cuerpo fue encontrado este martes, a pocos metros de un puente cercano al arroyo donde se concentró el operativo de búsqueda. Duarte había sido visto por última vez a la salida del boliche Egipto, y desde entonces su familia lo buscaba intensamente.
Las primeras pericias indicaron que el joven no presentaba signos de violencia, y que su muerte habría ocurrido de manera accidental. Sin embargo, la familia de Nicolás mantiene algunas dudas, ya que cuando fue encontrado no llevaba la misma ropa con la que había salido la noche anterior.
Según su madre, el joven vestía una remera negra y azul de manga larga, pantalón y zapatillas negras, pero el cuerpo apareció con otras prendas. Esa diferencia alimentó la hipótesis de un posible robo o ataque previo.
Otra línea de investigación apunta a que Duarte pudo haberse desvanecido en el puente y que la corriente del arroyo crecido por la lluvia lo arrastró hasta el punto donde fue hallado.
La hipótesis más fuerte: un accidente en medio de la tormenta
De acuerdo con los investigadores, la teoría más firme sostiene que Nicolás estaba alcoholizado al momento de salir del boliche y que, en medio de la lluvia, perdió el equilibrio y cayó al arroyo. El fuerte caudal habría provocado que muriera ahogado y fuera arrastrado varios metros.
La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.
El último registro de Nicolás Duarte con vida
Las cámaras mostraron a Nicolás vestido con una remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas oscuras, mientras caminaba por una calle de tierra e intentaba evitar los charcos provocados por la lluvia. No se observaron signos de que estuviera acompañado o que hubiera una confrontación.
El arroyo Aguirre, una trampa bajo el agua
El arroyo Aguirre, donde apareció el cuerpo de la víctima fatal, recorre varios barrios de Tristán Suárez y Ezeiza antes de desembocar en el río Matanza. Durante las tormentas, el caudal aumenta de manera abrupta y el puente improvisado de madera queda al borde del colapso.
Vecinos del lugar denunciaron que no hay barandas ni señalización. “Hace años que pedimos que lo arreglen. Cuando llueve, se vuelve un peligro”, dijo una mujer que vive a pocas cuadras del lugar.