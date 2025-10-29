Qué reveló la autopsia de Nicolás Duarte, el joven que murió luego de salir de un boliche en Ezeiza

Otra línea de investigación apunta a que Duarte pudo haberse desvanecido en el puente y que la corriente del arroyo crecido por la lluvia lo arrastró hasta el punto donde fue hallado.

https___thumbsvodgcnet_1-14-zpuiga1761583279205_720p El cuerpo fue encontrado este martes, a pocos metros de un puente cercano al arroyo.

La hipótesis más fuerte: un accidente en medio de la tormenta

De acuerdo con los investigadores, la teoría más firme sostiene que Nicolás estaba alcoholizado al momento de salir del boliche y que, en medio de la lluvia, perdió el equilibrio y cayó al arroyo. El fuerte caudal habría provocado que muriera ahogado y fuera arrastrado varios metros.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.

El último registro de Nicolás Duarte con vida

Las cámaras mostraron a Nicolás vestido con una remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas oscuras, mientras caminaba por una calle de tierra e intentaba evitar los charcos provocados por la lluvia. No se observaron signos de que estuviera acompañado o que hubiera una confrontación.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-0LLONg1761649415320-1761649737 Para la familia no fue un accidente.

El arroyo Aguirre, una trampa bajo el agua

El arroyo Aguirre, donde apareció el cuerpo de la víctima fatal, recorre varios barrios de Tristán Suárez y Ezeiza antes de desembocar en el río Matanza. Durante las tormentas, el caudal aumenta de manera abrupta y el puente improvisado de madera queda al borde del colapso.

Vecinos del lugar denunciaron que no hay barandas ni señalización. “Hace años que pedimos que lo arreglen. Cuando llueve, se vuelve un peligro”, dijo una mujer que vive a pocas cuadras del lugar.