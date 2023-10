Desde China, Alberto Fernández respondió qué hará después del 10 de diciembre: "Me imagino ayudando a Sergio Massa"

"Es una gran muestra de confianza de China hacia la Argentina. Xi Xinping nos anunció que habían hecho un montón de excepciones para la Argentina y que iban a hacer una más para apoyarnos, y que podíamos disponer de 6.500 millones de dólares como libre disponibilidad del swap", explicó el mandatario.

En ese sentido, Fernández señaló que "ser parte del mundo es indispensable, y que la política internacional es muy importante".

En referencia a la guerra entre Israel y Hamas, dijo: "En estos días pude hablar dos veces con Antonio Gutiérrez de lo que está pasando en Israel, a quien le transmití mi preocupación por los argentinos y argentinas que han secuestrado los terroristas de Hamas".

Por último, el jefe de Estado reveló que hará de su carrera política a partir del 10 de diciembre.

"Nosotros siempre actuamos de buena fe. Seguramente habremos cometido errores, pero tuvimos muchos aciertos. Los argentinos nos ponemos muy mal y tenemos muchos motivos, pero también la Argentina de hoy lleva 36 meses consecutivos de creación de empleo registrado. La Argentina de hoy, en este año donde perdimos 23 mil millones de dólares por una sequía, tiene el primer semestre de mayor producción industrial en los últimos 7 años", dijo.

Y agregó: "No lo pensé, seguramente me imagino tratando de ayudar a Sergio, no en un cargo público, pero tratando de ayudarlo a que podamos terminar de reencauzar".