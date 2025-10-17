Día de la Lealtad: Cristina Kirchner reapareció con un mensaje a la militancia y cuestionó el vínculo de Milei con EE.UU.

cristina-kirchner-salio-al-balcon-a-saludar-a-la-KE7G7FVUCFGUDKWM2STA5FTR2Y Una multitud acompañó a Cristina Kirchner.

Propuestas económicas y sociales

Cristina Kirchner aprovechó su mensaje para presentar propuestas económicas centradas en la recuperación del poder adquisitivo y la asistencia a los sectores más vulnerables.

“En algún momento será importante impulsar una ley de segundas oportunidades para hogares vulnerables”, propuso. También pidió un programa de alivio de deudas y advirtió sobre la necesidad de “diseñar instrumentos para evitar la fuga de dólares”.

“Este es un presente de bajos salarios, de caída de la ocupación. Los peronistas estamos del lado de los que sufren, no de los que especulan”, remarcó.

Embed El discurso de Cristina Kirchner.

“El 26 es Argentina o Milei”: el mensaje electoral

La ex presidenta volvió a marcar una línea política clara en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo busca consolidar su mayoría. “Hay que construir una nueva mayoría que saque el país adelante. Milei tiene el voto de Kristalina, de Bessent, de los que fugan y timbean, pero ya no tiene el voto de los trabajadores”, aseguró. Y sentenció: “El 26 es Argentina o Milei”.

Cristina también hizo un llamado a la militancia a “volver a poner el cuerpo” y asumir un rol activo en la reconstrucción del espacio político: “Los argentinos ya saben lo que hay que hacer. Nuestra tarea no es mirar atrás con nostalgia, sino hacia adelante con coraje”.

3DGI2SAS3FDDBFD6UMTOIUTW7Q Desde San José 1111, la ex presidenta habló a sus seguidores.

“La historia no se repite por capricho”

En el cierre de su mensaje, la ex presidenta apeló a la memoria colectiva del movimiento peronista y evocó el espíritu del 17 de octubre: “La tarea vuelve a recaer sobre nosotros. La historia no se repite por capricho: lo hace cuando los pueblos se olvidan de las razones por las que salieron a la calle”.