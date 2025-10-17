En vivo Radio La Red
Política
Día de la Lealtad
Cristina Fernández de Kirchner
Acto del 17 de octubre

Día de la Lealtad: Cristina Kirchner reapareció con un mensaje a la militancia y cuestionó el vínculo de Milei con EE.UU.

Desde San José 1111, la expresidenta habló a sus seguidores y advirtió: “80 años después, es Bessent o Perón”. También pidió una ley de segundas oportunidades, un plan para aliviar deudas y medidas para frenar la fuga de dólares.

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente a través de un mensaje dirigido a la militancia que se acercó a saludarla frente a su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. En el audio, la ex presidenta mezcló críticas al gobierno de Javier Milei, propuestas económicas y una fuerte apelación a la historia del peronismo.

Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos, donde todo su honor está en prisión”, comenzó la ex mandataria, en alusión a su situación judicial. Durante su mensaje, Cristina Kirchner apuntó directamente contra la relación del Gobierno con Estados Unidos, luego de los recientes encuentros entre Milei y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Ochenta años después, es Bessent o Perón”, lanzó la ex presidenta, retomando la histórica consigna de soberanía que marcó al 17 de octubre de 1945. Y agregó: “Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajada. La soberanía no se negocia”.

La ex jefa de Estado también expresó su preocupación por el presente económico: “Hoy hay angustia entre los argentinos. No se sabe si lo peor ya pasó o si todavía no llegó”.

cristina-kirchner-salio-al-balcon-a-saludar-a-la-KE7G7FVUCFGUDKWM2STA5FTR2Y
Una multitud acompañó a Cristina Kirchner.

Propuestas económicas y sociales

Cristina Kirchner aprovechó su mensaje para presentar propuestas económicas centradas en la recuperación del poder adquisitivo y la asistencia a los sectores más vulnerables.

En algún momento será importante impulsar una ley de segundas oportunidades para hogares vulnerables”, propuso. También pidió un programa de alivio de deudas y advirtió sobre la necesidad de “diseñar instrumentos para evitar la fuga de dólares”.

“Este es un presente de bajos salarios, de caída de la ocupación. Los peronistas estamos del lado de los que sufren, no de los que especulan”, remarcó.

“El 26 es Argentina o Milei”: el mensaje electoral

La ex presidenta volvió a marcar una línea política clara en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo busca consolidar su mayoría. “Hay que construir una nueva mayoría que saque el país adelante. Milei tiene el voto de Kristalina, de Bessent, de los que fugan y timbean, pero ya no tiene el voto de los trabajadores”, aseguró. Y sentenció: “El 26 es Argentina o Milei”.

Cristina también hizo un llamado a la militancia a “volver a poner el cuerpo” y asumir un rol activo en la reconstrucción del espacio político: “Los argentinos ya saben lo que hay que hacer. Nuestra tarea no es mirar atrás con nostalgia, sino hacia adelante con coraje”.

3DGI2SAS3FDDBFD6UMTOIUTW7Q
Desde San José 1111, la ex presidenta habló a sus seguidores.

“La historia no se repite por capricho”

En el cierre de su mensaje, la ex presidenta apeló a la memoria colectiva del movimiento peronista y evocó el espíritu del 17 de octubre: “La tarea vuelve a recaer sobre nosotros. La historia no se repite por capricho: lo hace cuando los pueblos se olvidan de las razones por las que salieron a la calle”.

