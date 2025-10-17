Día de la Lealtad: Axel Kicillof se sumó a la caravana por Cristina Kirchner en San José 1111

JVVBHNPQ6ZGL5PGEGZFBO7SSFE Antes del acto se realizó el descubrimiento de una placa en el mausoleo de Juan Domingo Perón.

Kicillof homenajeó a Perón antes de la caravana

Antes de sumarse a la movilización, Axel Kicillof encabezó un acto conmemorativo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Del homenaje participaron también los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, Juan Grabois y Jorge Taiana, junto a dirigentes sindicales y militantes peronistas.

Durante el acto, el gobernador bonaerense destacó el legado del fundador del movimiento justicialista y la vigencia de sus banderas sociales. “La lealtad es con el pueblo, con los trabajadores y con la justicia social”, expresó Kicillof, en alusión al significado histórico del 17 de octubre.

“Leales de Corazón”: la consigna de la jornada

La caravana organizada por La Cámpora fue presentada como un gesto de apoyo político y simbólico a Cristina Kirchner, en un contexto de fuerte tensión judicial y política. Las columnas de militantes se desplegarán desde distintos municipios del conurbano bonaerense, con banderas y cánticos en defensa de la ex presidenta.

cristina-kirchner-prision-domiciliaria-2045051jpg Axel Kicillof se suma a la caravana por Cristina Kirchner en San José 1111.

Con esta movilización, el kirchnerismo busca mostrar unidad y respaldo a su principal referente, además de reforzar la identidad peronista en una fecha clave para el movimiento.

Durante su discurso en San Vicene, Kicillof panteeó: “A partir del 26 de octubre, hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha, insensible, cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad, aquello que el 27, en el año 27, va a devolver al peronismo a la Casa de Gobierno. En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de voto”.