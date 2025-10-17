En vivo Radio La Red
Día de la Lealtad: Axel Kicillof se sumó a la caravana por Cristina Kirchner en San José 1111

Luego de dar un discurso en el acto en la Quinta de Juan Domingo Perón en San Vicente, el gobernador fue al acto en la prisión domiciliaria de la ex mandataria. “Está injustamente presa”, destacó.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvo este jueves en la caravana por el Día de la Lealtad Peronista, una movilización convocada por La Cámpora bajo el lema Leales de Corazón”, que tuvo su punto culminante en San José 1111, el domicilio donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Kicillof se sumó a la marcha durante la tarde, luego de que surgieran dudas sobre su presencia. Finalmente, el gobernador decidió acompañar la convocatoria que busca expresar apoyo a la ex vicepresidenta y reclamar el fin de su “proscripción”.

La movilización impulsada por las agrupaciones kirchneristas contó con diferentes puntos de partida en el Gran Buenos Aires. Los organizadores anticiparon que el recorrido concluirá frente a la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires..

El acto llevó como consigna central el pedido de “libertad para Cristina” y el reclamó por el “fin de la persecución judicial” contra la ex mandataria, en el marco del aniversario número 80 del histórico 17 de octubre de 1945, cuando el movimiento obrero y sindical marchó a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.

Kicillof homenajeó a Perón antes de la caravana

Antes de sumarse a la movilización, Axel Kicillof encabezó un acto conmemorativo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Del homenaje participaron también los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, Juan Grabois y Jorge Taiana, junto a dirigentes sindicales y militantes peronistas.

Durante el acto, el gobernador bonaerense destacó el legado del fundador del movimiento justicialista y la vigencia de sus banderas sociales. “La lealtad es con el pueblo, con los trabajadores y con la justicia social”, expresó Kicillof, en alusión al significado histórico del 17 de octubre.

“Leales de Corazón”: la consigna de la jornada

La caravana organizada por La Cámpora fue presentada como un gesto de apoyo político y simbólico a Cristina Kirchner, en un contexto de fuerte tensión judicial y política. Las columnas de militantes se desplegarán desde distintos municipios del conurbano bonaerense, con banderas y cánticos en defensa de la ex presidenta.

Con esta movilización, el kirchnerismo busca mostrar unidad y respaldo a su principal referente, además de reforzar la identidad peronista en una fecha clave para el movimiento.

Durante su discurso en San Vicene, Kicillof panteeó: “A partir del 26 de octubre, hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha, insensible, cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad, aquello que el 27, en el año 27, va a devolver al peronismo a la Casa de Gobierno. En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de voto”.

