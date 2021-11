Sobre el mismo tema, la referente de la UCR, amplió: "Esto no tiene que ver con ser madre o no, con ser joven o no, tiene que ver con sentimientos atávicos, tiene que ver con un lenguaje que quizás muchos no comprendan o juzguen absurdo, o incluso condenen, pero si prestamos atención, si percibimos lo sutil, es probable que advirtamos que este momento de Cristina es correlativo con el advenimiento de un tiempo que no la tendrá en el centro del poder”.

Y concluyó: "El universo es implacable".

Elecciones del 14 de noviembre: "Fin de una época"

Gracia Jaroslavsky-cristinakirchner.jpeg

La funcionaria, a través de su columna "Game over" en el medio Noticia Uno de Entre Ríos, vaticinó además que las elecciones del próximo domingo serán el "comienzo del fin de una época".

"Para los que tenemos una visión holística, este nuevo tiempo va a mostrar la telaraña, los hilos imperceptibles que enlazan al hombre y a la naturaleza con una conciencia universal. Ese pasaje es inexorable", explicó la legisladora.

Y añadió: "El lunes, con un gobierno confuso y aturdido, nunca bien predispuesto a la derrota, deberemos agudizar nuestra racionalidad, guardar las emociones, y aprender y enseñar la paciencia, la palabra y el acuerdo como ordenador de un nuevo escenario".

Elecciones 2021: todas las respuestas e información que necesitás para votar el domingo