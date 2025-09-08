Resultados elecciones 2025 en PBA: así quedó el reparto de bancas en el Senado y Diputados

BANCAS

Por su parte, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO obtuvo 18 bancas, cuando ponía en juego 13. De esta manera, alcanzará un bloque conjunto de 31 diputados, consolidándose como principal fuerza opositora.

La izquierda logró renovar las dos bancas que tenía en la Tercera Sección, mientras que Hechos, el nuevo espacio liderado por los hermanos Passaglia, consiguió tres escaños. En tanto, los bloques de la UCR y sus aliados quedaron reducidos: UCR-Cambio Federal tendrá cuatro legisladores, Somos se quedará con tres, y la Coalición Cívica conservará dos.

Los bloques menores mantienen su representación: Unión y Libertad seguirá con cinco diputados, Unión Renovación y Fe con tres, y Derecha Popular con uno.

El Senado: el peronismo con quórum propio

En el Senado bonaerense, el resultado fue aún más favorable para el oficialismo. Fuerza Patria consiguió 13 de las 10 bancas que arriesgaba y, sumadas a las 11 que mantiene con mandato hasta 2027, alcanzará un bloque de 24 senadores sobre 46.

senado

El detalle por secciones muestra la amplitud de la victoria:

Primera Sección Electoral: 5 bancas para Fuerza Patria (cuando ponía en juego 4).

5 bancas para Fuerza Patria (cuando ponía en juego 4). Cuarta Sección: renovó las 3 que arriesgaba.

renovó las 3 que arriesgaba. Quinta Sección: obtuvo 2 bancas de las 2 en juego.

obtuvo 2 bancas de las 2 en juego. Séptima Sección: se quedó con las 3 senadurías disponibles, un hecho histórico que amplía su mayoría.

En tanto, la coalición de La Libertad Avanza y el PRO alcanzó 8 bancas, cuando ponía en juego 5, por lo que tendrá un bloque de 16 miembros en total. El radicalismo, en cambio, sufrió un retroceso significativo: de las 7 bancas que arriesgaba, solo logró retener 2 a través de Somos, por lo que quedará con apenas 3 senadores.

El Senado se completará con tres representantes de Unión y Libertad, quienes ya tenían mandato hasta 2027.

Las figuras que entran al Senado

Los peronistas que ingresarán a la Cámara alta por la Primera sección son Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel. En tanto, por la boleta violeta llegan a la Cámara alta Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.

En la Cuarta, Fuerza Patria se quedó con 3 escaños, que son para Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago. La Libertad Avanza, en tanto, obtuvo 2 escaños: Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo, mientras que por Somos Buen os Aires entrarán otros 2: el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y la radical Natalia Quintana.

En la Quinta, los libertarios lograron que accedan a un escaño 3 representantes: Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías De Urraza. En tanto, por el peronismo ingresarán 2: la extitular de Anses, Fernada Raverta y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge “Pitingo” Paredi.

La Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores en juego, histórico para el peronismo. Ingresan a la Cámara alta: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.