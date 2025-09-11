En vivo Radio La Red
Karina Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Tucumán junto a Martín Menem

La secretaria General de la Presidencia fue la principal oradora del acto en la capital tucumana con un fuerte operativo de seguridad. Estuvo acompañada por Lisandro Catalán.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves el acto que marcó el inicio de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán. Esto ocurrió en medio de un clima político cargado por la derrota del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires y la tensión con los gobernadores.

El evento contó con la presencia del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de la diputada nacional Lilia Lemoine y del influencer libertario Iñaki Gutiérrez.

Karina Milei fue la principal oradora del acto, en el que se presentó a Federico Pelli como candidato a diputado nacional por LLA. La lista se completa con Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá.

El operativo de seguridad contó con 300 efectivos y se esperaba la asistencia de unas 3.500 personas. No se registraron incidentes, pese a que algunos vecinos se acercaron al lugar para manifestar su rechazo a la hermana del Presidente.

Este acto marcó la primera actividad de campaña de LLA tras la derrota frente a Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, donde los libertarios quedaron 13 puntos por debajo.

La tensión con los gobernadores

El desembarco de Karina Milei en Tucumán ocurrió en medio de un distanciamiento creciente entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales. El mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, que en su momento fue uno de los principales aliados del oficialismo, se apartó luego de que LLA decidiera impulsar un armado electoral exclusivo en la provincia.

A esto se suma la escasa respuesta del Gobierno a los reclamos de fondos de las provincias, lo que incrementó el malestar de los mandatarios.

El intento del Gobierno de recomponer vínculos

Pese a las tensiones, el Ejecutivo busca acercar posiciones. Este jueves, Lisandro Catalán y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron a tres gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

La estrategia oficial es ofrecer concesiones en la entrega de fondos para reforzar el vínculo con los mandatarios dialoguistas, aunque mantiene una postura firme respecto a vetar la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los jefes provinciales.

