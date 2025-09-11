Karina Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Tucumán junto a Martín Menem. 

Este acto marcó la primera actividad de campaña de LLA tras la derrota frente a Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, donde los libertarios quedaron 13 puntos por debajo.

Embed

La tensión con los gobernadores

El desembarco de Karina Milei en Tucumán ocurrió en medio de un distanciamiento creciente entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales. El mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, que en su momento fue uno de los principales aliados del oficialismo, se apartó luego de que LLA decidiera impulsar un armado electoral exclusivo en la provincia.

A esto se suma la escasa respuesta del Gobierno a los reclamos de fondos de las provincias, lo que incrementó el malestar de los mandatarios.

Embed Tucumán ahora. Con los candidatos de LLA en Tucumán @pellifederico @SoleMolinuevo y nuestro Ministro del Interior @catalanlisandro . pic.twitter.com/eJ7R1dKd0p — Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 11, 2025

El intento del Gobierno de recomponer vínculos

Pese a las tensiones, el Ejecutivo busca acercar posiciones. Este jueves, Lisandro Catalán y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron a tres gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

La estrategia oficial es ofrecer concesiones en la entrega de fondos para reforzar el vínculo con los mandatarios dialoguistas, aunque mantiene una postura firme respecto a vetar la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los jefes provinciales.