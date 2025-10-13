En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Nuevos montos

Provincia por provincia, cuánto cobrará la AUH de ANSES en noviembre con los aumentos

Tomando en cuenta la actualización que prevé el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, así se cobrará en cada distrito.

Cuánto cobrará la AUH de ANSES en noviembre con los aumentos (Foto: archivo).

Cuánto cobrará la AUH de ANSES en noviembre con los aumentos (Foto: archivo).

A partir de noviembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo aumento que impactará en los ingresos de millones de familias argentinas. Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,1% sobre los haberes actuales.

Leé también AUH de ANSES con aumento en noviembre: adelantan cuáles serían los nuevos montos
Adelantan cuáles serían los nuevos montos para la AUH de ANSES en noviembre (Foto: archivo).

Con esta actualización, el monto mensual por cada hijo ascendería a $119.714, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad se ubicaría en $389.809.

Sin embargo, la ANSES mantiene una retención del 20% que se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, por lo que los pagos efectivos en noviembre serían de $95.771,20 y $311.847,20, respectivamente.

El incremento forma parte del esquema de actualización automática por movilidad, que combina la evolución de los salarios y la recaudación tributaria. Aunque el ajuste oficial aún no fue confirmado por el organismo previsional, el porcentaje surge de las estimaciones del BCRA y se utiliza como referencia anticipada hasta la publicación formal de la ANSES.

credios anses auh .jpg

AUH de ANSES: cuánto cobrarán provincia por provincia

A nivel nacional, la AUH en noviembre quedaría en los siguientes valores:

Buenos Aires*

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

CABA

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Catamarca

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Chaco

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Corrientes

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Entre Ríos

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Formosa

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Jujuy

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

La Rioja

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Mendoza

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Misiones

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Salta

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Juan

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Luis

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santa Fe

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santiago del Estero

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

Tucumán

  • AUH por menor: $119.714
  • Pago efectivo (80%): $95.771,20
  • AUH con discapacidad: $389.809
  • Pago efectivo (80%): $311.847,20

*Excepto el partido de Patagones, que integra la zona austral.

Quiénes no cobran el plus por zona

Un dato poco conocido es que el adicional por zona austral solo se liquida cuando el titular cobra la AUH mediante una cuenta bancaria.

Aquellos que perciben la asignación por billeteras virtuales —como Mercado Pago u otras plataformas digitales— no reciben este plus, ya que la medida busca asegurar una mayor trazabilidad en los pagos.

Beneficios que acompañan a la AUH

Además del monto mensual, los titulares de la AUH acceden a otros programas complementarios administrados por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES.

Tarjeta Alimentar

Continúa sin cambios desde mayo de 2024 y se mantiene en los siguientes valores:

  • $33.000 por un hijo

  • $51.750 por dos hijos

  • $68.250 por tres o más hijos

Pese al incremento de precios, estos montos permanecen congelados, lo que reduce su impacto real frente a la inflación.

Complemento Leche

Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que sí se ajusta por inflación, alcanzaría en noviembre los $45.151, según la proyección del Banco Central. Este beneficio está destinado a embarazadas y niños de hasta tres años, con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada en los primeros años de vida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
ANSES: cómo solicitar la devolución del 20% de la AUH
AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000
ANSES confirmó los pagos de la AUH para octubre con aumento y tres bonos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar