Provincia por provincia, cuánto cobrará la AUH de ANSES en noviembre con los aumentos

AUH de ANSES: cuánto cobrarán provincia por provincia

A nivel nacional, la AUH en noviembre quedaría en los siguientes valores:

Buenos Aires*

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

CABA

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Catamarca

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Chaco

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Corrientes

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Entre Ríos

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Formosa

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Jujuy

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

La Rioja

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Mendoza

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Misiones

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Salta

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Juan

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Luis

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santa Fe

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santiago del Estero

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Tucumán

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

*Excepto el partido de Patagones, que integra la zona austral.

Quiénes no cobran el plus por zona

Un dato poco conocido es que el adicional por zona austral solo se liquida cuando el titular cobra la AUH mediante una cuenta bancaria.

Aquellos que perciben la asignación por billeteras virtuales —como Mercado Pago u otras plataformas digitales— no reciben este plus, ya que la medida busca asegurar una mayor trazabilidad en los pagos.

Beneficios que acompañan a la AUH

Además del monto mensual, los titulares de la AUH acceden a otros programas complementarios administrados por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES.

Tarjeta Alimentar

Continúa sin cambios desde mayo de 2024 y se mantiene en los siguientes valores:

$33.000 por un hijo

$51.750 por dos hijos

$68.250 por tres o más hijos

Pese al incremento de precios, estos montos permanecen congelados, lo que reduce su impacto real frente a la inflación.

Complemento Leche

Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que sí se ajusta por inflación, alcanzaría en noviembre los $45.151, según la proyección del Banco Central. Este beneficio está destinado a embarazadas y niños de hasta tres años, con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada en los primeros años de vida.