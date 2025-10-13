Provincia por provincia, cuánto cobrará la AUH de ANSES en noviembre con los aumentos

AUH de ANSES: cuánto cobrarán provincia por provincia
A nivel nacional, la AUH en noviembre quedaría en los siguientes valores:
Buenos Aires*
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
CABA
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Catamarca
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Chaco
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Corrientes
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Entre Ríos
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Formosa
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Jujuy
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
La Rioja
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Mendoza
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Misiones
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Salta
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
San Juan
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
San Luis
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Santa Fe
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Santiago del Estero
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
Tucumán
- AUH por menor: $119.714
- Pago efectivo (80%): $95.771,20
- AUH con discapacidad: $389.809
- Pago efectivo (80%): $311.847,20
*Excepto el partido de Patagones, que integra la zona austral.
Quiénes no cobran el plus por zona
Un dato poco conocido es que el adicional por zona austral solo se liquida cuando el titular cobra la AUH mediante una cuenta bancaria.
Aquellos que perciben la asignación por billeteras virtuales —como Mercado Pago u otras plataformas digitales— no reciben este plus, ya que la medida busca asegurar una mayor trazabilidad en los pagos.
Beneficios que acompañan a la AUH
Además del monto mensual, los titulares de la AUH acceden a otros programas complementarios administrados por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES.
Tarjeta Alimentar
Continúa sin cambios desde mayo de 2024 y se mantiene en los siguientes valores:
Pese al incremento de precios, estos montos permanecen congelados, lo que reduce su impacto real frente a la inflación.
Complemento Leche
Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que sí se ajusta por inflación, alcanzaría en noviembre los $45.151, según la proyección del Banco Central. Este beneficio está destinado a embarazadas y niños de hasta tres años, con el objetivo de garantizar una nutrición adecuada en los primeros años de vida.