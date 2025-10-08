En vivo Radio La Red
Política
Cámara de Diputados
José Luis Espert
SESIÓN DIPUTADOS

Por una amplia mayoría, Diputados aprobó un pedido de la Justicia para adoptar medidas contra Espert

Con 215 votos a favor y solo 3 abstenciones, la Cámara de Diputados avanzó con un pedido de la Justicia para avanzar con "medidas secretas" contra el legislador.

Leé también José Luis Espert pidió licencia en Diputados en medio del escándalo por el caso Machado
Espert pidió licencia en Diputados hasta el final de su mandato en medio del escándalo por el caso Machado. (Foto: archivo)

En horas de la tarde, ingresó en la Cámara de Diputados el oficio del juez federal Lino Mirabelli, a cargo de la causa por la que Espert fue denunciado por recibir presuntamente 200 mil dólares de parte de "Fred" Machado, el empresario que se encuentra siendo juzgado por la Justicia de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Con 215 votos a favor y sólo 3 abstenciones, la Cámara de Diputados avanzó con ese pedido, para avanzar con "medidas secretas", las cuales no fueron develadas, pero guardarían relación con los fueros que posee Espert por ser legislador nacional. De esa manera, se presume que el magistrado podría pedir allanamientos contra Espert.

El juez pidió que no se den a conocer los pormenores del procedimiento que se realizará, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Difundir los detalles de las medidas podría entorpecer la investigación.

Embed - DIPUTADOS APROBÓ UN PEDIDO DE LA JUSTICIA PARA ADOPTAR MEDIDAS SECRETAS CONTRA ESPERT

Casi todos los legisladores votaron a favor del oficio, lo que incluye a La Libertad Avanza y también al PRO, su principal aliado político.

El diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica (CC) precisó que el pedido del juez es para allanar a Espert. "Acabamos de hacer algo inédito que es autorizar un allanamiento en un día, en el momento. Llegó el oficio judicial a las cinco de la tarde, vimos una nota en el diario La Nación, me acerqué al secretario Parlamentario".

"Son evidentemente allanamientos o interceptaciones telefónicas", indicó López en diálogo con un móvil de A24 y agregó: "No es para detenerlo pero sí para allanar".

Después de realizarse la autorización, el despacho que tiene el diputado en el Congreso fue fajado para prohibir el ingreso al lugar. De esa manera, todo indicaría que la oficina del legislador será allanada.

