Por una amplia mayoría, Diputados aprobó un pedido de la Justicia para adoptar medidas contra Espert

DIPUTADOS APROBÓ UN PEDIDO DE LA JUSTICIA PARA ADOPTAR MEDIDAS SECRETAS CONTRA ESPERT

Casi todos los legisladores votaron a favor del oficio, lo que incluye a La Libertad Avanza y también al PRO, su principal aliado político.

El diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica (CC) precisó que el pedido del juez es para allanar a Espert. "Acabamos de hacer algo inédito que es autorizar un allanamiento en un día, en el momento. Llegó el oficio judicial a las cinco de la tarde, vimos una nota en el diario La Nación, me acerqué al secretario Parlamentario".

"Son evidentemente allanamientos o interceptaciones telefónicas", indicó López en diálogo con un móvil de A24 y agregó: "No es para detenerlo pero sí para allanar".

Después de realizarse la autorización, el despacho que tiene el diputado en el Congreso fue fajado para prohibir el ingreso al lugar. De esa manera, todo indicaría que la oficina del legislador será allanada.