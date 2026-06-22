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Diputados debatirá este miércoles el proyecto de Súper RIGI en una sesión especial

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca ampliar los incentivos para inversiones de más de US$1.000 millones en sectores tecnológicos e industriales estratégicos. El régimen prevé beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años.

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Diputados debatirá este miércoles el proyecto de Súper RIGI en una sesión especial. (Foto: archivo).

Diputados debatirá este miércoles el proyecto de Súper RIGI en una sesión especial. (Foto: archivo).

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con un temario que incluye el tratamiento del proyecto de Súper RIGI, una iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei para incentivar inversiones de gran escala en actividades tecnológicas e industriales consideradas estratégicas.

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La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. (Foto: archivo)

La propuesta apunta a complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente y focalizarse en sectores que actualmente no cuentan con desarrollo comercial en el país o que aún se encuentran en etapas experimentales.

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca ampliar los incentivos para inversiones de más de US$1.000 millones en sectores tecnológicos e industriales estratégicos. (Foto: archivo)

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca ampliar los incentivos para inversiones de más de US$1.000 millones en sectores tecnológicos e industriales estratégicos. (Foto: archivo)

Qué busca el proyecto

El Gobierno nacional espera con este proyecto posicionar a la Argentina como destino de inversiones en áreas de alto valor agregado, entre ellas inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, producción de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos y tecnología aeroespacial.

A diferencia del régimen actual, el nuevo esquema estará destinado exclusivamente a emprendimientos que impliquen la creación de industrias inéditas en el país. No podrán acceder aquellos proyectos que consistan en ampliaciones o modernizaciones de actividades ya existentes. Además, las empresas que hayan solicitado incorporarse al RIGI tradicional no podrán trasladarse automáticamente al nuevo régimen.

El nuevo esquema estará destinado a la creación de industrias inéditas en el país, como el desarrollo de inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital, entre otras. (Foto: archivo)

El nuevo esquema estará destinado a la creación de industrias inéditas en el país, como el desarrollo de inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital, entre otras. (Foto: archivo)

Entre los beneficios previstos se encuentran una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exenciones de derechos de exportación e importación para bienes vinculados a los proyectos y un esquema de estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.

La iniciativa también contempla mayores facilidades para el acceso al mercado cambiario y mecanismos específicos para la resolución de controversias, con el objetivo de brindar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores.

Las características de las inversiones

Para ingresar al régimen, los proyectos deberán superar una inversión mínima de US$ 1.000 millones y desarrollarse a través de un vehículo societario exclusivo. Desde el Gobierno sostienen que este tipo de emprendimientos requiere reglas de largo plazo para competir con otros países en la captación de capital destinado a industrias de frontera.

El texto establece además que las provincias y los municipios deberán adherir expresamente al régimen para que las inversiones radicadas en sus jurisdicciones puedan acceder a los beneficios previstos. La intención es garantizar condiciones regulatorias homogéneas en todo el territorio nacional.

Con esta propuesta, el oficialismo busca acelerar la llegada de inversiones en sectores tecnológicos e industriales de última generación, con la expectativa de impulsar las exportaciones, generar empleo calificado y ampliar la matriz productiva del país.

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