Diputados proponen un marco legal para que pacientes terminales accedan a tratamientos experimentales

El proyecto retoma una iniciativa impulsada previamente por el exsenador Esteban Bullrich, y se inspira en la normativa conocida como "Derecho a Intentar" (Right to Try), adoptada en Estados Unidos desde 2018. "Este proyecto reconoce la preeminencia absoluta de la voluntad del paciente y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su salud", señaló Sánchez Wrba.