Diputados trata Ficha Limpia este miércoles: el oficialismo está confiado y el peronismo denuncia proscripción

Se necesitan al menos 135 diputados para dar inicio a la sesión y con esa misma cantidad de votos positivos al proyecto ya se enviaría al Senado para su aprobación.

Qué bloques apoyarán el proyecto de Ficha Limpia

El diputado Óscar Zago participó de la reunión de este martes con Martín Menem y a la salida habló con A24. "Estamos afilando la ley de Ficha Limpia para mañana, esperamos mañana tener quorum y lograr aprobar la ley", expresó.

Zago ingresó al Congreso como parte de la lista de La Libertad Avanza aunque luego fue expulsado del bloque por algunas diferencias y actualmente forma parte de los sectores aliados al Gobierno. "Estamos tan preocupados como el Gobierno por conseguir la aprobación el proyecto de Ficha Limpia. Esta vez vino con un agregado que compromete también a funcionarios públicos", destacó.

Consultado sobre si el proyecto busca prohibir una candidatura de Cristina Kirchner, marcó: "No hacemos una ley por una persona, hay muchísima gente que tiene procesos por corrupción, la hago incluso por mí mismo, porque si mañana se me chifla el moño, la ley me va a caber, lo hago por las personas que no sabrían estar sentados en un cargo público".

Diputados trata el miércoles Ficha Limpia y el Senado avanza con el proyecto de suspensión de las PASO



Radicales y el PRO acompañan el proyecto

En la misma línea, el radical cordobés Mariano Campero señaló que "después de dos sesiones frustradas del año pasado, es una deuda pendiente Ficha Limpia para terminar con la corrupción en Argentina".

"Es una norma que tiende a evitar que los corruptos ocupen lugares en el Parlamento. Es una muy buena norma y casi todo el bloque la va a acompañar", afirmó.

Asimismo, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, ya había confirmado que desde su espacio apoyarán el proyecto de Ficha Limpia presentado por el Gobierno "sin ningún reparo".

"Tenemos la intención de, como hicimos en 2024, ayudar al Gobierno para que las leyes salgan y no haya déficit". "No vamos a especular en qué nos conviene políticamente", afirmó.

Consultado por el apoyo al proyecto de Ficha Limpia, señaló: “Absolutamente, sin ningún reparo. (La diputada Silvia) Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos”.

El peronismo denuncia que buscan proscribir a Cristina Kirchner

La diputada nacional por Unión por la Patria, Vanesa Siley, dijo en una entrevista radial en las vísperas del tratamiento del proyecto en el Congreso: "Ficha limpia está destinado a proscribir a Cristina. El proyecto de Javier Milei nos da la razón cuando decimos que la justicia no tiene tiempos procesales, sino políticos. Porque tuvieron que aclarar que la sentencia no puede salir en años electorales".

En el mismo sentido, la diputada Florencia Carignano marcó: "Esta ley es un traje a medida para Cristina y no se aplica a ninguna otra persona. Proscripción y persecución a Cristina Fernádez de Kirchner. Esa es la ley que quieren sacar".