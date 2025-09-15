Milei mostró al Gabinete unido en un Salón Blanco en otro gesto ante la interna entre Karina, los Menem y Santiago Caputo

Milei se fue abriendo paso entre los presentes, para seguir saludando por más de 15 minutos, al vocero Manuel Adorni, al subsecretario de prensa Javier Lanari, y a los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad).

Bullrich estuvo muy animada en una charla con el diputado y primer candidato en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre, José Luis Espert.

Finalmente, en medio de la interna por la estrategia electoral y el escándalo de los audios de coimas en Discapacidad, Milei se acercó a una columna del Salón Blanco desde donde siguió todo el acto el asesor presidencial, Santiago Caputo, para saludarlo con un abrazo y hablar unos segundos.

Tras lo cual, ambos se sumaron a otras charlas improvisadas con otros funcionarios. FUe una señal que pareció descomprimir rumores de posibles rupturas.

El acto de Milei con casi todo el gabinete se da en el inicio de otra semana decisiva para el Gobierno que intentará buscar aliados en el Congreso para defender los vetos del presidente.

El próximo miércoles 17, la oposición convocó a sesión especial en Diputados para insistir en las leyes que vetó Milei como la de financiamiento universitario, emergencia en pediatría y el hospital Garrahan.

Catalán prometió hablar con todos los gobernadores en busca de apoyo a los vetos de Milei en el Congreso

Javier Milei presidió el acto de jura del nnuevo ministro del interior, Lisandro Catalán en un acto que buscó mostrar al gobierno unido.

Catalán fue el único en formular breves declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, en un mensaje que le permitió destacar la importancia que tendrá el nuevo ministro de cara a las negociaciones que Milei espera retomar con los gobernadores.

“Creo que es una decisión del presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores de las provincias, hoy vamos a poner todo el esfuerzo en tener una relación más fluida ir corrigiendo lo que haya que corregir. Vamos a tratar de hablar con todos. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno", se limitó a responder Catalán en sus primeras declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, entre los que estuvo A24.com, este lunes, tras asumir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stellasmg/status/1967608302092914831&partner=&hide_thread=false Tras la jura en el Salón Blanco de @CasaRosada como Ministro del Interior @catalanlisandro habló con periodistas acreditados @A24COM pic.twitter.com/yvKAOdL2uq — Stella Gárnica (@Stellasmg) September 15, 2025

A pesar del veto de Milei, el Gobierno giró ATN a provincias aliadas

En el Gobierno salieron a aclarar que las transferencias por más de 12.500 millones de pesos de fondos ATN girados el pasado viernes, a 4 provincias aliadas electoralmente al gobierno, respondieron a “asistencia para situaciones de emergencia”, y desmintieron que tengan que ver con una situación de amiguismo.

Según confirmó el Gobierno a A24.com, el viernes se transfirieron 2.500 millones de pesos al gobierno provincial del Chaco, a cargo del gobernador Leandro Zdero, luego de que el mandatario radical y aliado electoral de La Libertad Avanza, pasara la semana pasada por la Casa Rosada y aceptara la convocatoria de Javier Milei a dialogar en el marco de la denominada Mesa Federal.

También recibieron aportes ATN el viernes los gobernadores de Misiones, en concepto de Emergencia hídrica por 4.000 millones; Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), recibió 3.000 millones de pesos para cubrir desequilibrio fiscal; y el gobernador opositor de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) recibió 3.000 millones de pesos por emergencia climática.