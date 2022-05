El Banco Central reestableció una cláusula que habilita a que familiares de un empleado fallecido puedan trabajar en la entidad

"Quienes ingresan al banco deben siempre cumplir con las exigencias de idoneidad correspondiente. La cláusula figura en el convenio colectivo de los bancarios", detallaron.

Ante las críticas recibidas, las fuentes oficiales aseguraron a este medio que la rehabilitación no implica que los puestos de trabajo sean hereditarios. "No ingresa en el cargo del fallecido. No es obligatorio para el Banco. Es a discreción del Banco, y tienen que cumplir requisitos, como estar en estado de vulnerabilidad".

En este sentido, ejemplificaron que "si la madre de un trabajador tiene 60 años, no le corresponde" este beneficio. También defendió que "es una práctica habitual en organismos y en empresas privadas". Y criticaron: "Lo bajó una administración que se dedicó sistemáticamente a restringir derechos, en el banco y en el país".

Repercusiones en las redes sociales

Ante la reactivación de una medida que fue vetada en 2018, las redes sociales se inundaron de mensajes. Uno de los primeros en manifestarse fue Guido Sandleris, quien presidio la entidad financiera cuando esta cláusula se dio de baja.

"El empleo público no puede ser hereditario. Por eso, en 2018, en el BCRA eliminamos el requisito de priorizar la contratación de parientes para reemplazar a un empleado fallecido. El Directorio del BCRA acaba de restituirlo. Un papelón", dijo.

Nicolás Gadano, gerente general de la entidad financiera en la época de la derogación explicó: "En 2018 cambiamos el Estatuto del Personal del BCRA para eliminar una cláusula que, frente al fallecimiento de un empleado en actividad, obligaba al banco a contratar a un pariente".

También se expresó al respecto Lucas Llach, vicepresidente del Banco Central que secundó a Federico Sturzenegger: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza".