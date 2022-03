Críticas y diferencias: ¿cómo quedaron las internas entre el oficialismo y la oposición después del 24 de marzo?

Máximo Kirchner y La Cámpora

En medio de un 24 de marzo signado por la interna oficialista, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, evitó referirse directamente a la división en el Frente de Todos, pero destacó la "masiva movilización", encabezada por su sector, y lanzó: "El Gobierno es con la gente adentro".

Máximo-Kirchner-24-de-marzo.jpeg Máximo Kirchner se refirió a las diferencias en el Frente de Todos respecto al acuerdo con el FMI

Detrás del legislador nacional, militantes y referentes del movimiento kirchnerista también sentaron postura.

Entre los más afines a su discurso se expresó el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, quien consideró que "es un día central para los militantes: es un día de reflexión para poder resignificar nuestra militancia, la discusión que tenemos en Argentina. Es un tema de actualidad, es una de las discusiones más coyunturales porque todavía nos sigue afectando: aquella fractura económica, productiva social y humanitaria que fue el genocidio".

A su turno, Wado De Pedro advirtió sobre el peligro que representan los discursos negacionistas: "Hay que tener mucho cuidado con el negacionismo. No hay que volver con esos discursos, hay fallos judiciales, hay juicios. Esos discursos son peligrosos, y generalmente tienen que ver con algunos cómplices económicos de la última dictadura militar", afirmó el funcionario.

lacampora-marcha-plazademayo.jpg La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, marcha masivamente hacia Plaza de Mayo por el 24 de marzo (Foto: Twitter Infobae).

En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, agregó: "La base de la unidad tiene que ver con que haya ámbitos y espacios para el debate y para llegar a una síntesis. Tenemos dificultades, se piensa mucho en clave de internas y eso no es bueno. Hay que salir de las miradas conspirativas, mirarnos de frente entre compañeros y mirar a la gente de frente. Es el Presidente el que tiene que convocarnos". Y sobre Alberto Fernández, disparó: "Fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4%".

Y sin vueltas manifestó: "Está claro que las decisiones las toma el Presidente pero llegó a ese lugar por una coalición política. Hay sectores que tienen mucho para aportar y es un error no escucharlos. Tenemos que ordenarnos por responsabilidad propia".

Posturas a favor del consenso

Hubo también quienes como el Presidente quisieron pararse en una posición más conciliadora, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"La unidad tiene que tener objetivos, no es unidad porque sí. Hay que ir por determinados objetivos. A nosotros nos votaron como Frente de Todos para recuperar lo que se había perdido con el macrismo, que incluye además cuestiones vinculadas a los derechos humanos", enfatizó el funcionario en Radio 10.

anibal alberto.jpg Aníbal Fernández aseguró que no hay ruptura posible dentro del Frente de Todos.

En este sentido, sostuvo que las diferencias por el acuerdo con el FMI calaron hondo dentro de la alianza política por la "tensión" que generó el "tener que hacer algo con el desastre que deja Mauricio Macri con el Fondo". Y amplió: "Obviamente que dentro del frente es lógico que se expresen diferentes posiciones, pero el objetivo tiene que ser el común".

"Nadie puede bajar los brazos ni tener una posición tibia. Hay que hacer todo lo que haya que hacer para que la crisis no se descargue en la espalda de la gente. Lo que tenemos que hacer es todo el tiempo estar buscando los instrumentos para poder garantizar lo que vinimos a hacer, que es mejorarle la calidad de vida a la gente. Ahí no hay dudas", afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que "tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no van a provocar una ruptura" del Frente de Todos.

Alberto Fernández en el CONICET junto a la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fudadora, Tati Almeida y el ministro de Ciencia, Daniel Filmus..jfif El Presidente en el acto por el Día de la Memoria en el Conicet.

"Con quienes le sugieren a Alberto Fernández romper, no pierdo el tiempo, porque el presidente jamás haría semejante cosa. Pueden llevarse bien o mal, no lo tengo que evaluar yo. Pero ninguno de los dos puede tener ganas de producir una ruptura de estas características que imposibilite una competencia por parte del peronismo", expresó a C5N.

En ese sentido, el funcionario prefirió no asignarle "valor a la tensión", y justificó: "Hay una fricción permanente en todas las estructuras políticas que tiene por delante responsabilidades tan altas como encontrarle solución a los problemas argentinos. Si hay que encontrar un mejor camino es probable que se suba de tono y se discuta. No me quita el sueño eso".

Y por último, aseguró: "No hay ninguna razón para que se produzca la fractura definitiva del Frente de Todos".

24demarzo-lacampoa.png La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, marcha masivamente hacia Plaza de Mayo (Foto: captura de YouTube).

Posturas en contra de Máximo Kirchner

En principio, fue el dirigente piquetero Luis D’Elia quien cuestionó en Radio Con Vos a Máximo Kirchner: “El kirchnerismo es una construcción cultural, ideológica y política del pueblo argentino y sus luchas. No es una Propiedad Inmueble de la familia Kirchner”.

Y sostuvo firmemente: “El kirchnerismo es del pueblo, no es de mamá y del nene. Hay una negación de los 90 por su parte. Máximo Kirchner no tiene la densidad, estatura y volumen político de su papá”.

Máximo Kirchner aseguró que los porteños “tienen tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar la dictadura”, y diversos funcionarios del gobierno porteño salieron al cruce.

Larreta sobre crimen de kiosquero.jpg Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Máximo Kirchner por sus dichos en el acto del 24 de marzo: "Hay límites".

El primero en hablar fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter: "Hay límites que no se deben pasar. Decir que 'los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura' es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar".

"Yo lo viví en carne propia: en 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre", recordó el jefe de gobierno porteño. Y agregó: "Los porteños, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, queremos Justicia y no repetir nuestra trágica historia. La mejor forma de homenajear a las víctimas y honrar la memoria es trabajar todos los días para construir una sociedad de diálogo y de convivencia en la diversidad".

Máximo Kirchner vs Jorge Macri.jpg Jorge Macri no perdono las declarciones de Máximo Kirchner y le recordó que "su madre conforma la fórmula con un porteño".

"Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros. Necesitamos más diálogo, más consenso y, sobretodo, necesitamos seguir fortaleciendo la Democracia", cerró Rodríguez Larreta.

En tanto, el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri: “Son declaraciones más de alguien de tono fascista y anti democrático. Disfruta de haber sido votado y ocupa una banca gracias a la democracia a la que él ataca".

En diálogo con Radio Mitre sentenció: "Se olvida que esta ciudad eligió masivamente a Alfonsín, que si hubo alguien que peleó por los Derechos Humanos y recuperar la democracia fue Alfonsín, mucho más que los Kirchner”. Y remarcó: "Su madre conforma la fórmula con un porteño".