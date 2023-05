1. ¿Cuál es el principal mensaje del discurso de Cristina hoy en día?

Que está presente, activa y conduciendo. Que se queden tranquilos, que quizá no será candidata, pero lidera.

2. ¿Por qué Cristina no es candidata?

Porque sus posibilidades de ganar son nulas según todas las encuestas. Su techo en una general o segunda vuelta está debajo del 40% y eso la imposibilita de triunfar en la elección.

3. Pero ¿está proscripta?

Jurídicamente no, sin embargo, la lectura K dice que políticamente ante cualquier paso hacia una candidatura sería ratificada su condena y así inhibida de ser candidata, lo que sería un golpe a las aspiraciones del FDT. Para unos está proscripta y para otros está tres pasos adelante.

4. ¿Qué es lo más claro de su discurso?

Nosotros somos garantes de derechos y un Estado presente. Ellos buscan privilegios, administran mal y se la roban. Después nosotros tenemos que pagar

5. ¿Por qué lo sube a Milei?

Porque con esa estrategia coloca en primer plano a quien le saca votos de oposición a JxC que no supo capitalizar el fracaso del gobierno nacional por sus peleas internas.

6. ¿El FDT se puede diferenciar del gobierno?

A nivel electoral es difícil, sin embargo, el mensaje del Kirchnerismo es reiterado: “Nosotros no comulgamos con las ideas de este gobierno quieto, pedimos un camino claro y el presidente decidió no escucharnos”. Por ello, decimos que políticamente, el FDT es la coalición electoral que es conducida por Cristina. El gobierno lo lidera Alberto, aunque es Massa quien lleva el timón operativo.

7. ¿Massa qué rol juega en la mente de CFK?

Hoy es su aliado para definir la estrategia electoral.

8. ¿Tiene chance el peronismo?

Hace 6 o 7 meses no había escenario posible de triunfo. Hoy existe porque JxC no ha perdido peso electoral y en un escenario en el que Milei crece, en una segunda vuelta el candidato del FDT tiene chance. ¿Es complicado? Si. Pero antes no existía la posibilidad y hoy existe un espacio que antes no aparecía.

(*) Gabriel Slavinsky es psicólogo, consultor y analista político