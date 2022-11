Alberto FErnández en TN.jpg Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner (Foto: TN).

Traducciones

18 de diciembre de 2021

Textual de Alberto Fernández "Nos extremamos y perdimos el voto de centro que nos apoyó en 2019".

Traducción: Con la radicalización K terminaremos perdiendo todas las elecciones, debemos moderarnos y seguir conmigo a la cabeza.

01 de marzo de 2022

Textual de Alberto Fernández: “El acuerdo nos devuelve la soberanía. El acuerdo con el FMI no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un gran paso en esa dirección”

Traducción: Para el “fuego amigo”. Era necesario el acuerdo. ¿No se dan cuenta?

25 de mayo de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Nadie tiene la verdad, todos somos dueños de una verdad relativa, y en todo caso contraponiendo la verdad relativa tal vez alcancemos una verdad superadora (...) tomemos las palabras de Néstor”.

Traducción: No tiene razón Cristina. Sigamos la línea de estar todos unidos como pedía Néstor. Yo soy parecido a Néstor, goberné con Néstor. Cristina y su gente no lo quieren entender, piensan que soy su rival

18 de junio de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Mi preocupación es que en el norte se tiran balas y el sur está pasando hambre”

Traducción: El contexto mundial es determinante y es lo que nos deja en esta crisis. No es la mala praxis del gobierno nuestro.

9 de julio de 2022

Textual de Alberto Fernández: “A veces los muros se levantan silenciosos. Pero otras veces con voces altisonantes o con mentiras. En cualquier caso, los muros se levantan para dividirnos”

Traducción: Esos muros son de Macri, pero también de Cristina hacia mí y mi búsqueda de unir.

17 de agosto de 2022

Textual de Alberto Fernández: "En estos tiempos, las voces de los agoreros se multiplican. Cuando ustedes sientan que pueden ceder a esas voces, piensen en lo que fuimos y somos capaces de hacer. Y piensen en una frase de San Martín: ‘Seamos libres, lo demás no importa nada’. Con esa consigna trabajemos hoy y siempre"

Traducción: Las críticas de la interna del FDT y de JxC son las mismas para mí. Por eso me voy a manejar con libertad, si no frenan un poco desde adentro.

20 de septiembre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Tenemos que estar unidos contra la derecha”

Traducción: El enemigo no soy yo, es JxC que siguen juntos para ganarnos

14 de octubre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Debo ser re débil, pero el que afrontó la deuda con el Fondo, con los acreedores privados, el que afrontó la pandemia y fue a buscar las vacunas y sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández”

Traducción: No soy débil, solo que el contexto que me tocó es único en la historia. Ni a Macri ni a Cristina les pasó lo que a mí.

24 de octubre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema. No aceptemos resignados que lo hagan”

Traducción: Nos quieren hacer pelear, queridos compañeros y compañeras del sector K y CFK. No nos dejemos llevar por esa tentación. Por favor dejen de pegarme.

26 de octubre de 2022

Textual de Alberto Fernández : “Vamos a terminar cuatro años de gobierno, dos con pandemia y uno con guerra, y vamos a haber crecido tres años consecutivos el PBI”

Traducción: Mi gobierno no fue tan malo, y entre la pandemia y la guerra seré bien recordado. Ni a Cristina ni Macri tuvieron que lidiar con semejantes cuestiones.

04 de noviembre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “No tenemos ninguna otra alternativa que unirnos indisolublemente para enfrentarla y volver a ganar”

Traducción: Ganamos conmigo a la cabeza, podríamos repetir la fórmula o el candidato que venga me necesita para que lo ayudo y apoye en la campaña.

06 de noviembre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista”

Traducción: Una cosa es que me pegue la vicepresidenta y otra es que me diga aventurero su hijo Máximo. Él no es peronista como yo, que tengo historia y muchos años de vida.

12 de noviembre de 2022

Textual de Alberto Fernández: “Nosotros trabajamos para que en Venezuela ya no haya más denuncias por violaciones a los derechos humanos y por proscripciones políticas”

Traducción: En este tema me animo a confrontarlos porque es tan complejo que me pongo del lado de los DDHH y va a ser difícil que me peguen

Alberto Fernández Télam Nuevo parte médico: cómo sigue la salud de Alberto Fernándes (Foto: Télam)

Conclusiones

La particular forma de hablar de política de Alberto Fernández deja a las claras que la destinataria principal de su discurso se llama Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de los distintos escenarios o contextos, cuando el presidente se expresa políticamente en lo general o electoralmente en lo particular, se manifiesta sobre la dinámica interna, busca persuadir a los más radicalizados del FdT y específicamente a la vicepresidenta.

Su abordaje denota 4 características:

Contraste: Yo soy el que busca unidad y los otros romper.

Yo soy el que busca unidad y los otros romper. Defensa: Soy atacado por mi Frente cuando el verdadero enemigo es la derecha

Soy atacado por mi Frente cuando el verdadero enemigo es la derecha Reactividad: Ante las críticas, debo responder de modo directo o indirecto.

Ante las críticas, debo responder de modo directo o indirecto. Tendencia a la victimización: Herencia macrista, pandemia y la guerra.

(*) Gabriel Slavinsky es psicólogo, consultor y analista político