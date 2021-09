El editorial de Baby Etchecopar: "Los locos"

"El país está destruido y estamos trabajando con las segundas y terceras marcas. Es todo berreta, es la salada de la política". "El país está destruido y estamos trabajando con las segundas y terceras marcas. Es todo berreta, es la salada de la política".

"Un país que tiene gente rica y hay que respetarla. Tiene empresarios libres que hay que respetarlos; empresarios que apuestan a la Argentina, que no hay que combatirlos. Tiene gente humilde a la que hay que sacarla de la humildad y la marginalidad".

"No hay una propuesta que te conmueva. Cuando no tenés nada para prometer, es porque no hay nada".

"No va a haber más comida, no va a haber más colegios, no va a haber más seguridad, no va a haber menos droga. Está todo muy podrido".

