El editorial de Baby Etchecopar: "Sal en la cola"

"Lo mejor de las marchas no es hacerlas, sino deshacerlas. Cuando la gente se vuelve a su casa a uno se le pierde un poco la ilusión de la queja".

"Todos sabemos que el intendente Espinoza es un charlatán y Magario también".

"Cuando decía Espinoza: 'La Matanza avanza' tenía razón. Avanza en robos, avanza en falopa, avanza en muertes, avanza en estadísticas de corrupción".

"Los discriminadores son ellos, donde ven a una persona laburando lo cagan a tiros".

"Creo que hay un 70% de los argentinos que lo quieren agujerear como un gruyer, lo que pasa es que no hay que hacerlo. Tienen que haber jueces que no les guste el queso, que les guste la Justicia".

"La Policía hoy no te tira aunque vos le tires porque tienen miedo de ir preso, pero nadie lo dice".

"Parece que hoy nos cayó la ficha de que Kicillof es un inútil y además un oportunista que largó 4.500 chorros a la calle".

