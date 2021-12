El editorial de Baby Etchecopar: "Sin rumbo"

No escuché a un solo pelotudo que haya dicho: "Por los 120.000 muertos del Covid". No escuché a un solo pelotudo que haya dicho: "Por los 120.000 muertos del Covid".

Somos un bochorno, además todos los que juraron pertenecieron al Estado, al Gobierno.

Si hoy todo está hecho mierda es por todos ellos.

Hay que ponerse la camiseta de la Argetina entre todos y sacar el país adelante, dan vergüenza.

Alberto no aparece más, desde las elecciones no aparece. No sé qué está festejando, el día del pomo.

No nos dimos cuenta de que cada día que pasa hay más muertos, más desnutridos, más salvajes por la calle y más chicos con hambre.

Ahora se para todo y en marzo arrancaremos el verso de nuevo.

Si tenemos tanta desgracia, como dicen que tenemos, ¿cómo ahora pueden irse de feria los diputados, senadores y jueces?

¿Cómo hubiera sido la Argentina sin Néstor y Cristina? A lo mejor hoy teníamos un país normal. Estos 20 años nos arruinó la vida Cristina.

A Papá Noel lo mató Cristina, ustedes quebraron el país.

El editorial completo de Baby Etchecopar