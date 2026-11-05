El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo de Trump a Milei tras la derrota republicana: "Nuestro compromiso es firme"

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”, afirmó.

Además, remarcó que el fortalecimiento de la economía argentina también representa una oportunidad para Estados Unidos. “Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos”, enumeró.

El mensaje concluyó con una ratificación de su compromiso personal para avanzar en acuerdos concretos y una consigna política: “¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”.

Qué puede cambiar en la relación entre Milei y Trump tras las elecciones en Estados Unidos

El pronunciamiento de Lamelas llegó después de los comicios de medio término, que modificaron el equilibrio de fuerzas en el Capitolio y dejaron al Partido Republicano sin el control de las dos cámaras legislativas.

Aunque desde el Gobierno argentino consideran que el resultado no representa un cambio en la orientación estratégica de Washington hacia Buenos Aires, el nuevo escenario podría generar mayores dificultades para avanzar con determinadas iniciativas económicas que requieran el aval parlamentario.