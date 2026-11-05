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El embajador de EE.UU. ratificó el respaldo de Trump a Milei tras la derrota republicana: "Nuestro compromiso es firme"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, buscó llevar tranquilidad sobre la continuidad de la alianza entre ambos países pese al cambio de mayorías en el Congreso norteamericano.

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de Trump a Milei tras la derrota republicana: Nuestro compromiso es firme

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de Trump a Milei tras la derrota republicana: "Nuestro compromiso es firme"

El resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos abrió interrogantes sobre el futuro de la relación entre Washington y Buenos Aires. Sin embargo, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, salió a despejar dudas y aseguró que el respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei no sufrirá modificaciones por el nuevo escenario parlamentario.

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A través de un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, el diplomático sostuvo que la relación bilateral tiene objetivos que van más allá de las disputas partidarias y de la composición del Congreso estadounidense.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, expresó, y agregó: “Quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo”.

El embajador también hizo referencia a la sintonía política entre Trump y Milei y definió el vínculo como una alianza histórica, construida sobre intereses compartidos. En ese sentido, señaló que ambos gobiernos trabajan para profundizar la cooperación en materia de inversiones, comercio, generación de empleo y seguridad.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”, afirmó.

Además, remarcó que el fortalecimiento de la economía argentina también representa una oportunidad para Estados Unidos. “Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos”, enumeró.

El mensaje concluyó con una ratificación de su compromiso personal para avanzar en acuerdos concretos y una consigna política: “¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”.

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El pronunciamiento de Lamelas llegó después de los comicios de medio término, que modificaron el equilibrio de fuerzas en el Capitolio y dejaron al Partido Republicano sin el control de las dos cámaras legislativas.

Aunque desde el Gobierno argentino consideran que el resultado no representa un cambio en la orientación estratégica de Washington hacia Buenos Aires, el nuevo escenario podría generar mayores dificultades para avanzar con determinadas iniciativas económicas que requieran el aval parlamentario.

En pocas palabras

  • Compromiso firme: El embajador de EEUU ratificó el apoyo de Trump a Milei pese a cambios en el Congreso.
  • Alianza estratégica: Se destacó la sintonía entre Trump y Milei en inversiones, comercio y seguridad.
  • Dudas económicas: El nuevo escenario podría dificultar iniciativas que requieran aval parlamentario en EE.UU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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