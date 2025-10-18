Joaquín Furriel habló por primera vez de su historia de amor con una abogada española: "Hace un año"

Además, contó que la distancia no es un problema para ellos, y que se crió, en cierta medida, así. “Me es fácil, porque siempre estuve un poco así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mis abuelos eran españoles. Mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar no hay complejidad”, contó.

Marta Campuzano

Cómo descubrieron a Joaquín Furriel y Marta Campuzano

Luego de su separación de Martín Pepa, Pampita fue vinculada con Joaquín Furriel. Sin embargo, la modelo desmintió estos rumores y al poco tiempo, confirmó su reconciliación con el polista.

El actor también fue vinculado con Julieta Cardinali. Él mismo aclaró que solo eran amigos y que estaba saliendo con una española, que se finalmente se supo, era Marta Campuzano. En este contexto, Pochi Gossipeame dio detalles en Puro Show (El Trece) sobre quién sería la mujer que conquistó el corazón del artista.

“La semana pasada me habla una fuente y me dice: ‘Estoy en el Gran Meliá en Cataratas del Iguazú y estoy viendo a Joaquín Furriel con alguien todo el día, en la cena, en la pileta, en el spa’”, comentó la panelista en agosto.

Además, precisó que la mujer tenía tonada española y que le compartieron una foto donde se lo ve a él cenando con ella. “No es una persona famosa, no es conocida. La persona y la fuente me ayudó a detectar en sus redes cuál era la chica que estaba con él porque yo no tenía forma de identificarla”, remarcó.

“Él la sigue, ella lo sigue. Al tiempo ella empezó a subir en sus redes sociales fotos en Iguazú. Obviamente él no aparecía”, detalló. Además, recordó que Joaquín viaja mucho a España y Europa porque es la cara de una marca y tiene varios eventos allá.