Evangelina Anderson rompió el silencio tras los rumores de romance con un joven funcionario nacional

En tanto, si bien el periodista tuvo la nobleza de informar lo que le dijo la protagonista de su primicia, también puso en duda sus palabras. "Evangelina me respondió que NO, que es con la HERMANA MAYOR pero mi fuente me dice que re contra están saliendo. El tiempo dirá", disparó.

Al tiempo que completó su descargo frente a la negativa de Evangelina Anderson, analizando que "tal vez niega porque es una cuestión de que es algo reciente, o pasajero, o de diversión por una cuestión de edad", se preguntó manteniéndose seguro de su información y consultándole a sus seguidores "¿Qué creen?".

Evengelina Anderson negó romance con franco berlin

Quién es Franco Berlín, el hombre señalado como el nuevo amor de Evangelina Anderson

Franco Berlín, de 25 años, ocupa actualmente el cargo de Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación en Argentina, designado por el gobierno de Javier Milei a instancias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde que comenzó su carrera en la función pública a los 18 años, Berlín se desempeñó primero en el área de Espacio Público y luego en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño, donde adquirió experiencia en coordinación y gestión de equipos.

En las últimas horas, los medios de comunicación difundieron la versión de que Berlín podría estar vinculado sentimentalmente con la modelo y participante de Masterchef Celebrity, Evangelina Anderson, luego de que fueran vistos juntos en un evento. Sin embargo, la modelo aclaró rápidamente los rumores. En diálogo con la prensa, la Evangelina aseguró que Franco es en realidad el novio de su hermana, desmintiendo así cualquier vínculo romántico con el joven funcionario.

Evangelina, quien recientemente se separó de Martín Demichelis, se mantiene enfocada en su trabajo y en su familia. La aclaración llegó en un momento en que los rumores de romance habían cobrado fuerza en redes sociales y portales de espectáculos.

Franco Berlín y Patricia Bullrich

Por su parte, Franco Berlín, estudiante del tercer año de abogacía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, enfrenta un gran desafío en su rol como director de seguridad en eventos deportivos. Su responsabilidad principal consiste en combatir la inseguridad asociada con los barrabravas en el fútbol argentino, a pesar de no contar con experiencia previa en seguridad deportiva ni ser un habitual asistente a los estadios.

A pesar de su juventud y del escepticismo inicial que generó su nombramiento, Berlín confía en su preparación y en el respaldo de la ministra Bullrich. Entre sus objetivos se encuentra "transformar el fútbol en un espacio seguro y erradicar la violencia asociada con los hinchas barra brava, implementando políticas basadas en el respeto y controles judiciales para quienes tengan antecedentes en violencia deportiva".