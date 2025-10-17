En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Elecciones
En campaña

Javier Milei en el acto de Tres de Febrero: "Estamos a mitad de camino, no aflojen"

El Presidente caminó por las plaza y dejó un nuevo mensaje de cara a las elecciones del 26 de octubre en medio del encuentro con la gente. "Este momento es duro", reconoció el mandatario.

Javier Milei en el acto de Tres de Febrero. 

En su regreso a la provincia de Buenos Aires, Javier Milei retornó a la campaña legislativa nacional después de la derrota provincial del 7 de septiembre. El mandatario pidió que lo apoyen. "Estamos a mitad de camino, no aflojen", le pidió a la militancia y destacó: "Vamos a ser potencia".

"Este lugar (Tres de Febrero) donde Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas", comenzó diciendo el mandatario ante una multitud subido a la parta de atrás de una camioneta a través de un parlante. "Urquiza plasmó las ideas de Alberdi y nos convertimos en una de las principales potencias mundiales gracias a las ideas de la libertad".

Luego, el presidente destacó: "Hoy estamos de nuevo ante un momento bisagra o volvemos a la libertad o a la barbarie de los Kirchner, este momento es duro, pero hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza, Argentina retrocede".

De esa manera el breve acto terminó, mientras Milei estuvo acompañado por Karina Milei, Diego Santilli y Karen Reichardt además del intendente Diego Valenzuela. También estuvo acompañado por la ministra de Seguridad y candidata a senadora porteña Patricia Bullrich.

Luego de las breves palabras la comitiva se retiró del lugar, en tanto en la previa hubo tensión por una contramarcha de la oposición, sin embargo, intervino Gendarmería y la situación no llegó a la agresión física.

Luego de su viaje a Estados Unidos, el Presidente se metió de lleno en la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, que no solo nuclea al 40% del padrón electoral, sino que además es el distrito donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos, el 7 de septiembre.

Diego Santilli y Karen Reichardt encabezan la lista de LLA en la Provincia, tras la baja de Jos&eacute; Luis Espert.&nbsp;

Diego Santilli y Karen Reichardt encabezan la lista de LLA en la Provincia, tras la baja de José Luis Espert.

Cómo sigue la campaña

En Tres de Febrero, La Libertad Avanza tiene uno de los pocos intendentes propios: Diego Valenzuela. Además, está ubicado en la primera sección electoral, donde deben sumar, y mucho. También se espera que durante el fin de semana Milei visite Pergamino, en la Segunda sección.

En tanto, el 22 está planificado el cierre de campaña del AMBA, aunque el lugar todavía no está definido. El 23 de octubre, último día antes de que se corte la campaña, el Presidente tendrá actividad en San Isidro.

