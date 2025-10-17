Javier Milei en el acto de Tres de Febrero: "Estamos a mitad de camino, no aflojen"

Luego de las breves palabras la comitiva se retiró del lugar, en tanto en la previa hubo tensión por una contramarcha de la oposición, sin embargo, intervino Gendarmería y la situación no llegó a la agresión física.

Luego de su viaje a Estados Unidos, el Presidente se metió de lleno en la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, que no solo nuclea al 40% del padrón electoral, sino que además es el distrito donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos, el 7 de septiembre.

Diego Santilli y Karen Reichardt encabezan la lista de LLA en la Provincia, tras la baja de José Luis Espert.

Cómo sigue la campaña

En Tres de Febrero, La Libertad Avanza tiene uno de los pocos intendentes propios: Diego Valenzuela. Además, está ubicado en la primera sección electoral, donde deben sumar, y mucho. También se espera que durante el fin de semana Milei visite Pergamino, en la Segunda sección.

En tanto, el 22 está planificado el cierre de campaña del AMBA, aunque el lugar todavía no está definido. El 23 de octubre, último día antes de que se corte la campaña, el Presidente tendrá actividad en San Isidro.