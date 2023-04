El Frente de Todos empieza el debate por las PASO y algunos "presidenciables" ya dieron su opinión

En ese sentido, el embajador argentino en Brasil y actual precandidato a presidente, Daniel Scioli reafirmó la idea de que el peronismo tiene que ir a una PASO.

"El Frente de Todos va a nutrir las PASO. Acá estoy, cuenten conmigo", dijo. Y agregó: "Es bueno que en nuestro espacio político haya distintas movilizaciones y actos. El FDT va a nutrir las PASO. Acá estoy, cuenten conmigo".

Respecto a las internas del Frente, Scioli sentenció: "Yo compito contra los problemas. No veo a un adversario en ningún compañero ni compañera de nuestro espacio".

"Hace 20 años me conoce Cristina y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. Soy una persona previsible, confiable, comprometida, con experiencia. Me la jugué en su momento cuando tenía la Ciudad de Buenos Aires ganada y cumplí con la palabra de acompañar a Néstor Kirchner y me enfrenté a quien había impulsado mi carrera política que fue Carlos Menem. Y me la jugué cuando Eduardo Duhalde me convocó en el peor momento de la Argentina: muchos me decían que me quedara tranquilo en la Cámara de diputados, y hasta el día de hoy se recuerda mi trabajo como ministro de Turismo", recordó.

sciolialber.jpg Scioli aseguró que sus ejes centrales están en la industria argentina

Elecciones 2023: ¿Cristina Kirchner posible candidata?

Por otro lado, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, también anotado para la presidencial afirmó: "El FdT necesita fortalecer la unidad en la diversidad y formular una estrategia política con el objetivo de participar en este proceso electoral. Es necesario que el diseño de un plan de gobierno tenga un plan económico muy sólido que apunte a resolver el problema de la inflación".

Más allá de que sigue planteándose como candidato, Capitanich dejó abierta la puerta de que la candidata sea Cristina Kirchner: "La líder indiscutible del espacio siempre ha sido Cristina, pero eso lo tiene que definir ella".

Otro precandidato presidencial se expresó sobre el tema: Juan Grabois afirmó que "Cristina no va a ser candidata" de cara a las próximas elecciones 2023 "porque su espíritu consecuente la hace en general hacer lo que dijo que iba a hacer, salvo que evalúe que no hay otra salida para la Patria y que es lo mejor para el país".

"La vicepresidenta tiene argumentos válidos para las próximas elecciones. Ella está proscripta, es un dato de la realidad. Tiene una condena que no está firme pero es una condena de proscripción", afirmó.

Cristina Kirchner Foto Senado..jfif Juan Grabois afirmó que "Cristina no va a ser candidata" de cara a las próximas elecciones 2023

"Esa condena es una cuestión de los sectores de poder que colonizaron la Argentina. Romper la proscripción significa cambiar la relación de fuerza que hace que Cristina no haya podido ser candidata en 2019 y que tampoco lo pueda ser ahora", agregó Grabois en esta línea.

En tanto, el líder del Frente Patria Grande se refirió al "debate interno" dentro del Frente de Todos. "Yo soy parte del Frente de Todos. Una cosa es negociar y otra caretear. Aníbal Fernández dice que La Cámpora maneja la birome, Máximo dice que los que dicen que manejan la birome están equivocados. Yo digo que Massa es un mentiroso. Acá hay un debate interno dentro de la coalición”.

En ese sentido, Grabois ratificó que mantendrá su precandidatura presidencial salvo que alguien exprese mejor sus ideas: “Nadie sintetiza, salvo Cristina, que hasta nuevo aviso no es candidata. Massa no sintetiza a una parte gigantesca del electorado que no lo va a votar. Scioli tampoco sintetiza. No sintetiza nadie, Cristina podría sintetizar. Hay que ir a las PASO y hacer lo que dijo Máximo el otro día: para no tener dolores de cabeza hay que discutir el programa. Cuando terminen las PASO, se firma un acuerdo”.

Asimismo, el dirigente hizo alusión a las políticas del oficialismo: "Seguimos careteando con la pobreza, ‘que la inseguridad es culpa de los medios de comunicación’. Pindonga, si a la gente la cagan matando".

Las candidaturas del Frente de Todos

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, señaló la necesidad de que el Frente de Todos resuelva las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales en una PASO, y rechazó la posibilidad de alcanzar un acuerdo interno para presentar una oferta de consenso.

“No creo en los candidatos únicos, no creo por la magnitud de la crisis que vive la argentina. Puede haber candidatos con más o menos intención de voto; pero no convocar al pueblo a un debate, no armar distintas propuestas, me parece que es atentar contra las posibilidades de sumar más cantidad de votos, de volver a enamorar a la sociedad”, sostuvo el dirigente, uno de los principales referentes del Movimiento Evita.

chino-navarro.jpg Fernando “Chino” Navarro, señaló la necesidad de que el Frente de Todos resuelva las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales en una PASO

En esta línea, Navarro reclamó que haya PASO en todos los distritos del país y fue contundente al señalar que “ir (a los comicios) con un candidato único es ir a una derrota segura”.