Aníbal Pachano dio detalles de su rol de abuelo primerizo tras el nacimiento de Vito: "Emociones"

Consultado sobre cómo transita esta nueva etapa personal, Aníbal se mostró sereno y agradecido: “Tranqui, tratando de disfrutar lo que sucede, que es una bendición haber podido conocerlo y verlo bien y lúcido para poder disfrutarlo; hay fotos pero no se pueden mostrar, todo a su tiempo”.

En cuanto a los regalos y los primeros mimos para el recién nacido, el artista confesó entre sonrisas: “Sí, hay regalos. Yo no soy de ir a comprar regalos, pero Ana (su expareja) es la que me ayuda en eso. La abuela Ana es una persona clave, con Sofía se llevan bárbaro, estamos en plena gestación de todo”.

Por último, Pachano aclaró que todavía es muy pronto para brindar demasiados detalles sobre la intimidad familiar: “Mucho no puedo contar porque recién estamos en las 48 horas de nacimiento”, cerró, dejando en claro que, por ahora, la prioridad es disfrutar plenamente de este momento tan especial.

¿Aníbal Pachano será parte del nuevo programa de Beto Casella en América?

Aníbal Pachano ya comienza a palpitar su regreso a la televisión como parte del panel del nuevo programa que encabezará Beto Casella en la pantalla de América TV, cuyo estreno está previsto para el mes de febrero, aunque todavía no tiene fecha exacta ni nombre confirmado. Mientras se ultiman los detalles de producción, ya trascendieron los nombres que acompañarán al conductor en esta nueva etapa, entre ellos el del reconocido coreógrafo.

Beto Casella y el panel

“Estamos muy bien, no sé mucho de lo que va a suceder, pero ahora estamos en la producción fotográfica; mi personaje cambió de un programa a otro así que voy a estar más galera”, adelantó Pachano, dejando entrever que llegará con una imagen renovada y un perfil diferente al que venía mostrando en televisión.

En cuanto a su vínculo con Casella, Aníbal no escatimó elogios y destacó la generosidad del conductor: “Con él tengo una relación desde principios del 2009; yo lo conocía como periodista en su momento y la verdad que es una persona maravillosa, que a mí me dio el primer exitazo”.

“Así que es un placer estar en esta nueva etapa y era obvio que iba a estar; soy un tipo absolutamente ético y profesional que voy a respetar a quien me dio el picaporte para abrir la puerta del éxito, así que súper agradecido”, afirmó