Aníbal Pachano dio detalles de su rol de abuelo primerizo tras el nacimiento de Vito: "Emociones"

Aníbal Pachano vive uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en abuelo con el nacimiento de Vito, el primer hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, anunciado este martes a través de un emotivo posteo en redes sociales.
La llegada del primer hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo revolucionó a toda la familia de Aníbal Pachano. En exclusiva, el coreógrafo contó qué sintió al tener a su nieto en brazos y cómo vive su nuevo rol de abuelo. Mirá.
En diálogo exclusivo con Primicias Ya, el coreógrafo contó cómo atraviesa esta nueva etapa familiar, qué sintió al tener al bebé en brazos y la emoción que envuelve a todo el clan, acompañado también por Ana Sans, quien estuvo presente durante el posparto junto a su hija.
“Estamos felices, son emociones que uno desconoce, que son nuevas y la verdad que te sorprende ver a tu hija que era una nena y ahora de golpe es una mamá, de conocer a Vito que está divino, y el papá que están chochos todos”, expresó conmovido el coreógrafo.
Al referirse a cómo vio a Sofía en estas primeras horas como mamá, Pachano detalló con ternura: “Ella está muy bien, estuve con Vito en brazos, pesó 3,400 kg, es tan chiquitito y tan frágil, viste que en menos de un mes ya se ponen erguidos”.
Consultado sobre cómo transita esta nueva etapa personal, Aníbal se mostró sereno y agradecido: “Tranqui, tratando de disfrutar lo que sucede, que es una bendición haber podido conocerlo y verlo bien y lúcido para poder disfrutarlo; hay fotos pero no se pueden mostrar, todo a su tiempo”.
En cuanto a los regalos y los primeros mimos para el recién nacido, el artista confesó entre sonrisas: “Sí, hay regalos. Yo no soy de ir a comprar regalos, pero Ana (su expareja) es la que me ayuda en eso. La abuela Ana es una persona clave, con Sofía se llevan bárbaro, estamos en plena gestación de todo”.
Por último, Pachano aclaró que todavía es muy pronto para brindar demasiados detalles sobre la intimidad familiar: “Mucho no puedo contar porque recién estamos en las 48 horas de nacimiento”, cerró, dejando en claro que, por ahora, la prioridad es disfrutar plenamente de este momento tan especial.
Aníbal Pachano ya comienza a palpitar su regreso a la televisión como parte del panel del nuevo programa que encabezará Beto Casella en la pantalla de América TV, cuyo estreno está previsto para el mes de febrero, aunque todavía no tiene fecha exacta ni nombre confirmado. Mientras se ultiman los detalles de producción, ya trascendieron los nombres que acompañarán al conductor en esta nueva etapa, entre ellos el del reconocido coreógrafo.
“Estamos muy bien, no sé mucho de lo que va a suceder, pero ahora estamos en la producción fotográfica; mi personaje cambió de un programa a otro así que voy a estar más galera”, adelantó Pachano, dejando entrever que llegará con una imagen renovada y un perfil diferente al que venía mostrando en televisión.
En cuanto a su vínculo con Casella, Aníbal no escatimó elogios y destacó la generosidad del conductor: “Con él tengo una relación desde principios del 2009; yo lo conocía como periodista en su momento y la verdad que es una persona maravillosa, que a mí me dio el primer exitazo”.
“Así que es un placer estar en esta nueva etapa y era obvio que iba a estar; soy un tipo absolutamente ético y profesional que voy a respetar a quien me dio el picaporte para abrir la puerta del éxito, así que súper agradecido”, afirmó