Santilli inicia con Frigerio en Entre Ríos su primera gira por las provincias en busca de apoyo a las reformas de Milei

Diego Santilli inicia en Entre Ríos su priemra gira por provincias en busca de apoyo a los proyectos de Milei en el Congreso. Foto: Archivo Casa Rosada
Tras participar de la primera reunión de Gabinete en su flamante rol de ministro del Interior, Diego Santilli inicia este miércoles la primera gira por provincias gobernadas por aliados al Gobierno, en busca de cumplir el objetivo que le impuso Javier Milei al elegirlo como el interlocutor con las provincias: conseguir consensos para que el Congreso sancione la ley de Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, entre otros proyectos que el Ejecutivo enviará desde el 11 de diciembre a sesiones extraordinarias.
En medio de una polémica en el Gobierno por la estructura y las funciones que recibirá Santilli al hacerse cargo del Ministerio del Interior, el nuevo ministro llega este miércoles a las 17 hs a Entre Ríos, para reunirse con el gobernador del PRO, y reciente aliado electoral de LLA, Rogelio Frigerio.
"Es parte del comienzo de la gira de ir a visitar a los gobernadores, de cara al presupuesto 2026 que desde el 2023 no tiene la Argentina. Una semana a pleno", confirmó a A24.com una fuente cercana a Santilli.
El ministro regresa a la noche a Buenos Aires, para recibir este jueves en su nuevo despacho en la planta baja de la Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien formó parte de la última cumbre de 20 gobernadores con Milei y se acercó hace un mes a la Casa Rosada para reclamarle al anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por fondos de coparticipación y obras públicas paralizadas, en medio de la discusión del gobierno con la oposición en el Congreso para defender los vetos y los DNU de Milei.
La gira de Santilli por las provincias continúa el viernes en Mendoza, adonde tiene previsto reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) representante de todos los gobernadores en la mesa permanente del Consejo de mayo, que una vez por mes el gobierno reunía con la participación de representantes de empresarios, gremios, gobernadores y diputados y senadores.
El objetivo de Santilli es continuar las conversaciones políticas para consensuar los proyectos que Milei enviará próximamente a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 15 y el 31 de diciembre, primero y después extender desde el 18 de enero, como segunda instancia para debatir las reformas laboral y tributaria y penal.
El sábado será el turno de Neuquén, adonde Santilli viajará para reunirse con el gobernador Rolando Gutiérrez, como parte del raid previsto después de la jura como ministro.