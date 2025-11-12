Santilli inicia con Frigerio en Entre Ríos su primera gira por las provincias en busca de apoyo a las reformas de Milei

Gustavo Saenz protestó cantando en Plaza de Mayo y fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo unos días antes de la votación de la ley de DNU. Foto X.

La gira de Santilli por las provincias continúa el viernes en Mendoza, adonde tiene previsto reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) representante de todos los gobernadores en la mesa permanente del Consejo de mayo, que una vez por mes el gobierno reunía con la participación de representantes de empresarios, gremios, gobernadores y diputados y senadores.

El objetivo de Santilli es continuar las conversaciones políticas para consensuar los proyectos que Milei enviará próximamente a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 15 y el 31 de diciembre, primero y después extender desde el 18 de enero, como segunda instancia para debatir las reformas laboral y tributaria y penal.

El sábado será el turno de Neuquén, adonde Santilli viajará para reunirse con el gobernador Rolando Gutiérrez, como parte del raid previsto después de la jura como ministro.