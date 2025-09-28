El Gobierno acusa a la oposición de un "ataque sistemático" en plena campaña electoral

Cristina Kirchner critica el swap de US$20.000 millones

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza el acuerdo financiero que negocia el Gobierno con el Tesoro de Estados Unidos, conocido como swap por US$20.000 millones.

“¡Che Milei!... Como vos y Luis Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles, ¿ahora nos anuncian que vamos a endeudarnos con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones más para 'tu reelección' (Donald Trump dixit)?”, escribió en su cuenta de X.

Con este mensaje, la expresidenta señaló directamente al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionando tanto la gestión de reservas como la intención política detrás del acuerdo.

En otro pasaje de su posteo, la expresidenta aludió al endeudamiento de las familias al que tildó como el "mayor desastre" en la "vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos". "Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados", criticó y agregó: "¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler".

"Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior".

Por último, dejó una chicana para el Presidente sobre su viaje a Estados Unidos: "¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? Al final…. ¡No solucionaste nada y empeoraste todo".

Germán Martínez también apunta a Milei y Caputo

El jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, criticó la política económica del Gobierno libertario, especialmente la decisión de reducir a cero las retenciones a la soja y otros granos durante tres días.

Según Martínez, "Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, para eso no hay plata. Pero bajaron a cero los derechos de exportación, para eso sí hay recursos. El programa económico hace agua por todos lados.”