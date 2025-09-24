Cristina Kirchner arremetió contra Milei tras el apoyo de Trump: "Viene salado..."

"¡Che Milei!... Como vos y el (Luis) Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EE.UU. por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)? ¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?", lanzó sobre el anuncio del préstamo que anunció esta mañana el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent.

Además, la exmandataria volvió a insistir en que el problema económico de Argentina radica en el dólar: "Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares".

Al respecto, consideró que con el "endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016, se ha tornado inmanejable" y chicaneó al Presidente: "La 'ayuda' de 'las fuerzas del Norte' (me parece que “Las del Cielo” están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana". "Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás", recriminó.

javier Milei y Donald Trump reunidos en la ONU. Foto Presidencia

En otro pasaje de su posteo, la expresidenta aludió al endeudamiento de las familias al que tildó como el "mayor desastre" en la "vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos". "Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados", criticó y agregó: "¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler".

"Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior".

Por último, dejó una chicana para el Presidente sobre su viaje a Estados Unidos: "¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? Al final…. ¡No solucionaste nada y empeoraste todo".