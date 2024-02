El Gobierno avisó que no cambia el rumbo y que analiza apelar a "otras herramientas" para gobernar

"Sabíamos que este camino iba a tener resistencia, pero el gobierno no es la ley. La ley era acelerar los plazos para salir de la decadencia. Vamos a honrar siempre lo que eligió la gente, el país sigue en marcha, no hay nada que lo pueda detener", dijo este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras admitir el malestar del presidente Milei y todo el gobierno contra los gobernadores y legisladores que se opusieron a votar la norma en particular.