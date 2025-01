La funcionaria reiteró que considera la difusión del material una "pantomima" por parte del régimen venezolano y pidió mayor claridad sobre la situación del gendarme.

Además, se mostró inflexible a cualquier negociación con las autoridades venezolanas y adelantó que lo único que va a aceptar el gobierno de Javier Milei es que el gendarme “sea puesto en un avión y enviado a la Argentina”.

Al respecto, Bullrich marcó: “Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, abrirle una causa en una Justicia inexistente, de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida. Las democracias si tienen alguna causa generan condiciones judiciales; y en caso de que esto fuese distinto y la persona no tuviese los papeles adecuados, lo envía de vuelta”.

Venezuela difundió imágenes del gendarme y criticó la denuncia de Argentina

El jueves el Gobierno de Venezuela difundió imágenes del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre. Su esposa y pareja, María Alexandra Gómez, que lo esperaba en Caracas, confirmó que las fotos y videos pertenecen al padre de su hijo.

Horas más tarde, el canciller Yván Gil calificó a Argentina como una nación ignorante que volvió a dar un espectáculo penoso al acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) por el caso del gendarme detenido desde el 8 de diciembre, Nahuel Gallo.

El Gobierno calificó de "pantomima" la difusión de imágenes del gendarme detenido en Venezuela.

"Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad", señaló el ministro de Nicolás Maduro.

Para el funcionario bolivariano, con ese pedido a la CPI, los funcionarios de Argentina usan erráticas acciones diplomáticas "para justificar su propio fracaso y su complicidad".

El canciller venezolano agregó: "La justicia y los derechos humanos no son instrumentos para agendas desesperadas. El fiasco en que se han convertido solo los reafirma como el hazmerreír de la diplomacia global".