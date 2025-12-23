Caputo anunció la aprobación del décimo proyecto en ingresar al RIGI con una inversión de más de USD 650 millones

Tras la compra, la compañía identificó la existencia de importantes volúmenes de oro en sectores más profundos del yacimiento, con una mineralización diferente y de mayor complejidad técnica. A partir de ese diagnóstico, diseñó un plan para extender la vida útil de la mina y relanzar su nivel de producción.

El proyecto había sido presentado originalmente con una inversión estimada en 1.000 millones de dólares, pero la empresa redujo el monto solicitado en junio, luego de intercambios con el Gobierno sobre el cumplimiento de los requisitos del régimen. Así lo explicó Ricardo Martínez, director ejecutivo de Minas Argentinas, en una entrevista concedida a comienzos de este mes.

Según los planes actuales, la construcción de la nueva mina y de la planta de procesamiento comenzaría en 2027. Gualcamayo cuenta con 3 millones de onzas de reservas de oro económicamente viables, dentro de un total de 5 millones de onzas de recursos certificados localizados en apenas el 3% de una propiedad que abarca unas 40.000 hectáreas, mientras que el resto del terreno aún no fue explorado.

El desarrollo contempla la apertura de una nueva mina, la instalación de una planta de oxidación a presión y la construcción de un parque solar de 50 megavatios para abastecer energéticamente al proyecto. El RIGI permite presentar inversiones hasta julio de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año, y ofrece beneficios como amplias exenciones fiscales y acceso a tribunales internacionales para resolver disputas, siempre que las inversiones superen los 200 millones de dólares.