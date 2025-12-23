Caputo anunció la aprobación del décimo proyecto en ingresar al RIGI con una inversión de más de USD 650 millones

El Gobierno nacional anunció la aprobación del décimo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión superior a los US$660 millones destinada al desarrollo minero Gualcamayo, en la provincia de San Juan.
El desarrollo Gualcamayo, ubicado en la provincia de San Juan, fue aprobado por el Comité Evaluador del RIGI y prevé la extensión de la vida útil de una mina en etapa de agotamiento.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. “El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1700 personas en forma directa”, afirmó el funcionario.
Además, destacó que el proyecto empleará a 1.700 personas "en forma directa" y que con la nueva inversión Argentina alcanza un total "de más de USD 25.000 millones" de ingresos bajo el RIGI.
El emprendimiento está ubicado en el departamento sanjuanino de Jáchal y se trata de una mina de oro y plata cuya producción había comenzado a declinar en los últimos años. Gualcamayo fue adquirida en 2023 por la empresa Minas Argentinas, controlada por el grupo Aisa, cuando el yacimiento se encontraba próximo al cierre.
Tras la compra, la compañía identificó la existencia de importantes volúmenes de oro en sectores más profundos del yacimiento, con una mineralización diferente y de mayor complejidad técnica. A partir de ese diagnóstico, diseñó un plan para extender la vida útil de la mina y relanzar su nivel de producción.
El proyecto había sido presentado originalmente con una inversión estimada en 1.000 millones de dólares, pero la empresa redujo el monto solicitado en junio, luego de intercambios con el Gobierno sobre el cumplimiento de los requisitos del régimen. Así lo explicó Ricardo Martínez, director ejecutivo de Minas Argentinas, en una entrevista concedida a comienzos de este mes.
Según los planes actuales, la construcción de la nueva mina y de la planta de procesamiento comenzaría en 2027. Gualcamayo cuenta con 3 millones de onzas de reservas de oro económicamente viables, dentro de un total de 5 millones de onzas de recursos certificados localizados en apenas el 3% de una propiedad que abarca unas 40.000 hectáreas, mientras que el resto del terreno aún no fue explorado.
El desarrollo contempla la apertura de una nueva mina, la instalación de una planta de oxidación a presión y la construcción de un parque solar de 50 megavatios para abastecer energéticamente al proyecto. El RIGI permite presentar inversiones hasta julio de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año, y ofrece beneficios como amplias exenciones fiscales y acceso a tribunales internacionales para resolver disputas, siempre que las inversiones superen los 200 millones de dólares.